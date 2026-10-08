ایران، فقط در میدان نظامی نمی‌جنگد، بلکه در جنگ تاب‌آوری اقتصادی با در دست داشتن سلاح قدرتمندی به نام اراده مردم، در حال نبرد است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ در چهارشنبه ۱۵ مهر به این شرح است:

به نام خداوند بخشنده بخشایشگر

ملت شریف و استوار ایران، تاب‌آوران عرصه نظامی و اقتصادی؛ سلام بر شما

با سرمقاله تحلیلی امشب همراه ما باشید. شنیدید که می‌گویند چاه‌کن همیشه ته چاه است؟ این ضرب‌المثل، مصداق بارز این روز‌های ترامپ است که به طمع تصرف منابع ایران وارد جنگ شد، اما حالا پیامدهای آن بدجوری دامن گیر او شده است تا آن‌جا که دموکرات‌ها لقب رئیس‌جمهور خطرناک و آشفته را به او داده‌اند.

در تازه‌ترین رسوایی ترامپ در عرصه نظامی، کنگره آمریکا گوشه‌ای از فهرست بلند بالای خسارت آمریکایی‌ها در جنگ با ایران را منتشر کرده است؛ انهدام و خسارت شدید به ۸۱ هوا گرد از اف ۳۵ تا پهپاد‌ ام کیو ۹ عددی که آمریکایی‌ها همه تلاش خود را برای لاپوشانی آن می‌کنند. به‌طور مثال، کریس مورفی، سناتور آمریکایی را از ترس درز میزان خسارت به پایگاه نظامی خود، به قطر راه ندادند.

در حوزه اقتصادی، دیگر خیلی نیاز به ارائه سند و مدرک نیست، چون مردم جهان چند ماه است که چوب حماقت‌ها و ندانم‌کاری‌های ترامپ را می‌خورند و با پیامد‌های قیمت نفت ۳ رقمی، دست و پنجه نرم می‌کند؛ نفتی که به اعتقاد مدیر عامل شرکت نفتی شورون از مهم‌ترین شرکت‌های انرژی در جهان، قیمت فیزیکی هر بشکه آن ۱۵۰ دلار است.

حالا همین اوضاع، کشور‌های گروه ۷ را وادار کرد تا بر خلاف میل خود، ۱۰۰ میلیون بشکه نفت خام و گازوییل از ذخیره‌های راهبردی خود را آزاد کنند؛ اگرچه این اقدام شاید یک مسکن کوتاه مدت برای بازار انرژی باشد، چون به گفته ریچارد وُلف، اقتصاددان برجسته آمریکایی، جنگ با ایران، آمریکا را به بن‌بست کشانده، بن‌بستی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان از جمله جفری ساکس، استاد دانشگاه کلمبیا، نتیجه شکست تاکتیکی و راهبردی آمریکا از ایران است.

ایران، قدرت خود را به رخ جهان کشیده و به تعبیر رابرت پی، استاد دانشگاه شیکاگو، بدون تردید پیروز جنگ شده، چون توانسته است از هزاران کیلومتر آن‌طرف‌تر، قیمت بنزین در شیکاگو را تعیین کند و این، یعنی قدرت؛ قدرتی که یکی از اهرم‌های آن، تنگه هرمز است و برای متخلفانی که قصد دور زدن آن را داشته باشند، مشکل‌آفرین است و حالا ۲ ناو دیگر آمریکا که با کلی تبلیغ به منطقه آمده بودند، فرار را بر قرار ترجیح دادند.

همه این‌ها ناشی از قدرت نظامی ایران، فقط یک روی سکه است؛ روی دیگر آن، جبهه‌ای است که از موشک و پهپاد در آن خبری نیست، اما نتیجه‌ آن به اندازه میدان نظامی، تعیین‌کننده است. بله، جبهه اقتصادی، جایی که به گفته رئیس جمهور، تاب‌آوری و استقامت مردم در آن، بی‌شک ناامیدی و یأس دشمن را در پی دارد. آقای پزشکیان تأکید کرده است در این جنگ تمام‌عیار، هم برای احقاق حق و حقوق ملت ایران از موضع عزت و اقتدار حرف می‌زنیم و هم با قدرت، برنامه مقاومت و تاب‌آوری را دنبال می‌کنیم.

البته، تاب‌آوری واقعی آن‌جا است که با تدبیر دولت، چراغ کارخانه‌ها خاموش نشود، دانشگاه‌ها و مدرسه‌ها تعطیل نشوند، بازار از حرکت نایستد و مردم، میدان را خالی نکند، مثل همین ۲۲۰ شبی که نه‌تنها خیابان‌ها پر بود از اراده ملت، بلکه حضور مردم در پویش‌ها و میدان‌های دیگر هم بیشتر شد؛ مثل راهپیمایی جان‌فدا‌یان در سراسر ایران جان یا اهتزاز پرچم مقدس ایران در دانشگاه‌ها.

به‌ یقین، همین تاب‌آوری است که حساب‌های دشمن را به هم می‌ریزد و آن را در قعر چاه شکست از ایران نگه می‌دارد، چون ایران فقط در میدان نظامی نمی‌جنگد، بلکه در جنگ تاب‌آوری اقتصادی با در دست داشتن سلاح قدرتمندی به نام اراده مردم، در حال نبرد است.

نویسنده: راضیه آقایی