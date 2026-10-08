وزارت ارتباطات و سازمان فضایی ایران برای ایجاد ارتباط ساختاریافته با مدال‌آوران المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک و فراهم کردن زمینه آشنایی و نقش‌آفرینی آنان در طرح‌های علمی و فضایی اعلام آمادگی کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پس از کسب مقام نخست جهان از سوی تیم ایران در نوزدهمین المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، از ۵ مدال‌آور طلای کشورمان در دیدار با وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات و با حضور مسئولان وزارت ارتباطات، سازمان فضایی ایران و باشگاه دانش‌پژوهان جوان، قدردانی شد.

در این دیدار بر ضرورت تبدیل توان علمی مدال‌آوران به تجربه و دستاورد‌های عملی، ارتباط آنان با پژوهشگاه‌های وزارت ارتباطات و فراهم کردن مسیر حضور این نخبگان در عرصه‌هایی همچون صنعت فضایی و اقتصاد فضاپایه تأکید شد.

تأکید بر پیوند استعداد‌های برتر با ظرفیت‌های علمی کشور

سید ستار هاشمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، با تبریک کسب مقام نخست جهان در المپیاد نجوم و اخترفیزیک گفت: کسب این افتخار حتی در شرایط عادی نیز نیازمند ممارست و تمرکز بالا است و موفقیت دانش‌آموزان ایرانی با توجه به شرایط یک سال اخیر کشور، ارزشمندتر و شایسته قدردانی است.

او با توجه به ظرفیت‌های علمی و پژوهشی وزارت ارتباطات، اضافه کرد: در این وزارتخانه، پژوهشگاه فضایی ایران و پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات فعالیت می‌کنند و تعدادی از مدیران و معاونان نیز از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها هستند؛ بنابر این، ظرفیت مناسبی برای ارتباط استعداد‌های برتر با مجموعه‌های علمی و پژوهشی وجود دارد.

هاشمی تأکید کرد: خودمان را متعهد می‌دانیم این ارتباط را تقویت کنیم تا دانش‌آموزان و مدال‌آوران با ظرفیت‌های وزارت ارتباطات و مجموعه‌های علمی و پژوهشی آن بیشتر آشنا شوند.

وزیر ارتباطات، همچنین از ادامه برنامه میزبانی از رتبه‌های برتر کنکور رشته ریاضی خبر داد و گفت: برای سومین سال میزبان ۱۰ رتبه برتر این رشته خواهیم بود و با دعوت از رتبه‌های برتر سال‌های گذشته، در مجموع حدود ۳۰ نخبه جوان در این برنامه حضور خواهند داشت.

رفتن برای تحصیل ایرادی ندارد؛ بازگشت و خدمت، هنر است

وزیر ارتباطات در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مهاجرت نخبگان گفت: ادامه تحصیل در خارج از کشور را می‌توان یک فرصت دانست، اما باید زمینه‌ای فراهم شود که نخبگان پس از کسب مدارج علمی به کشور بازگردند و در مسیر توسعه ایران فعالیت کنند.

هاشمی اضافه کرد: اگر برای ادامه تحصیل و دستیابی به مدارج علمی بالاتر به خارج از کشور می‌روید، با خود عهد کنید که در حد امکان بازگردید؛ رفتن ایرادی ندارد، اما برگشتن و خدمت کردن، هنر است.

او با تأکید بر ضرورت نگاه اصلاح‌گرانه نخبگان گفت: کشور در برخی حوزه‌ها نیازمند اصلاح و تغییر است و نخبگان می‌توانند با نقد، مطالبه‌گری و ارائه راهکار در حل مسائل کشور نقش‌آفرین باشند.

وزیر ارتباطات اظهار داشت: مسیر اصلاح و حل مشکلات، همیشه هموار نیست، اما هر فرد می‌تواند در جایگاهی که قرار می‌گیرد، برای اثرگذاری و حل مسائل تلاش کند.

کار گروهی؛ ضرورت عبور از مسائل پیچیده

هاشمی در ادامه با تأکید بر اهمیت کار گروهی گفت: یکی از چالش‌های جدی کشور این است که یا کار گروهی را به خوبی انجام نمی‌دهیم، یا به اندازه کافی به ظرفیت آن باور نداریم.

او با توجه به صنعت فضایی کشور، اضافه کرد: آن‌چه امروز در این صنعت شکل گرفته، حاصل همکاری شرکت‌های دانش‌بنیان و بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی، مجموعه‌های دفاعی و زیرساخت‌های اجرایی و ارتباطی کشور است.

وزیر ارتباطات تأکید کرد: مجموعه فضایی کشور و پژوهشگاه‌های وزارت ارتباطات می‌توانند حلقه وصل میان استعداد‌های برتر و ظرفیت‌های علمی و اجرایی باشند و ارتباط میان این مجموعه‌ها باید بیش از گذشته تقویت شود.

هاشمی گفت: حوزه فضا و اکتشاف‌ها یکی از موضوع‌های راهبردی کشور است و برای پیشرفت در این حوزه، همکاری میان بخش‌های مختلف باید توسعه پیدا کند.

فضا؛ یکی از عرصه‌های اثرگذار آینده

حسن سالاریه، معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان فضایی ایران نیز با تبریک موفقیت مدال‌آوران گفت: این دانش‌آموزان توان یادگیری و آموزش بالایی دارند و زمانی این توانایی به بیشترین اثرگذاری می‌رسد که در خدمت حل مسائل کشور قرار گیرد.

او، حوزه فضا را یکی از عرصه‌های راهبردی آینده دانست و اظهار داشت: در کنار هوش مصنوعی و زیست‌فناوری، صنعت فضایی در آینده نزدیک، تأثیر زیادی بر زندگی بشر خواهد داشت.

سالاریه با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی و علمی فضا گفت: استفاده از منابع فضایی، مدیریت منابع، بهبود کیفیت زندگی و ایجاد فرصت‌های اقتصادی از جمله موضوع‌هایی است که اهمیت حوزه فضا را در آینده بیشتر خواهد کرد.

او، همچنین به ارتباط میان هوش مصنوعی و صنعت فضایی اشاره کرد و گفت: مسئله انرژی‌، یکی از محدودیت‌های مهم در توسعه هوش مصنوعی است و استفاده از منابع سایر اجرام آسمانی نیز از موضوع‌هایی است که در صنعت فضایی، بررسی می‌شود.

رئیس سازمان فضایی ایران، خطاب به مدال‌آوران گفت: صنعت فضا می‌تواند محل فعالیت و بروز توانایی‌های آنان باشد و این موفقیت المپیادی، نشان‌دهنده ظرفیت علمی بالای آنان برای ورود به چنین عرصه‌هایی است.

ظرفیت‌های پژوهشگاه فضایی در اختیار نخبگان

نادر مکاری، سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران نیز با معرفی بخشی از ظرفیت‌های این پژوهشگاه، از مدال‌آوران برای بازدید از گروه تخصصی حسگر در پژوهشکده مکانیک شیراز دعوت کرد.

او گفت: در این مجموعه، گروه تخصصی حسگر روی حسگر‌های ستاره‌ای و خورشیدی برای تعیین وضعیت ماهواره‌ها فعالیت می‌کند؛ حوزه‌ای که ارتباط نزدیکی با دانش نجوم دارد.

مکاری اضافه کرد: شبیه‌ساز آسمان نیز در این مجموعه وجود دارد و می‌تواند زمینه فعالیت‌های نوآورانه را برای مدال‌آوران فراهم کند.

سرپرست پژوهشگاه فضایی ایران گفت: این دانش‌آموزان، ظرفیت آن را دارند که در گروه‌های تخصصی فعالیت کنند و در توسعه ماهواره‌های کشور نقش مؤثری داشته باشند.

او، همچنین از فعال شدن بخش‌های مرتبط با هوش مصنوعی در این مجموعه خبر داد و اظهار داشت: از هوش مصنوعی در کنار داده‌های حسگر‌ها برای تعیین وضعیت ماهواره استفاده می‌شود.

از دانش المپیادی تا تجربه عملی

احسان چیت‌ساز، معاون توسعه اقتصاد دیجیتال وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز با توجه به تکرار موفقیت ایران در المپیاد جهانی نجوم و اخترفیزیک، گفت: تکرار یک موفقیت بزرگ دشوارتر از کسب نخستین موفقیت است و این دستاورد، نشان‌دهنده توان علمی و ظرفیت بالای دانش‌آموزان ایرانی است.

او اضافه کرد: تجربه حضور در چنین رقابت‌هایی به افراد می‌آموزد که در مقیاس بزرگ فکر کنند و در عین حال، جزئیات را با دقت ببینند و تحلیل کنند؛ قابلیتی که در حل مسائل پیچیده کشور اهمیت دارد.

چیت‌ساز با توجه به چندوجهی شدن مسائل امروز، گفت: برای حل این مسائل، نمی‌توان تنها به یک حوزه تخصصی تکیه کرد و باید دانش‌های مختلف را در کنار یکدیگر قرار داد.

او ابراز امیدواری کرد که توان علمی مدال‌آوران در آینده به دستاورد‌های عملی برای کشور تبدیل شود.

ضرورت فراهم شدن زمینه ماندگاری و اثرگذاری نخبگان

سید رضا حسینی، رئیس باشگاه دانش‌پژوهان جوان نیز با توجه به توانمندی مدال‌آوران المپیادی، گفت: فاصله دانش تئوری (نظری) با فضای واقعی ممکن است زیاد باشد، اما اگر زمینه نقش‌آفرینی، آموزش کاربردی و اعتماد به نخبگان فراهم شود، آنان می‌توانند در حل مسائل کشور نقش مؤثری داشته باشند.

او، حضور مدال‌آوران سال‌های گذشته در جایگاه سرپرستان فعلی تیم‌های ملی را نمونه‌ای از واگذاری مسئولیت به نخبگان دانست و بر توسعه این رویکرد در عرصه علم و فناوری تأکید کرد.

محمد حسین شریفی از اعضای تیم سرپرستی المپیاد نیز با تأکید بر ضرورت ایجاد زمینه اثرگذاری عملی نخبگان گفت: اگر مدال‌آوران احساس کنند در کشور تأثیرگذاری واقعی دارند، انگیزه بیشتری برای ماندن و فعالیت خواهند داشت.

او، توجه به اشتغال، مسکن و نیاز‌های اولیه زندگی نخبگان را از جمله عواملی دانست که می‌تواند آنان را به ماندن و خدمت در کشور دلگرم کند.

حسین امیری از ناظران مسابقات جهانی نیز بر ضرورت ایجاد ارتباط نظام‌مند میان مدال‌آوران و صنایع هوایی و فضایی و تأمین امکانات رصدی تأکید کرد.

در این نشست، ۵ مدال‌آور طلایی ایران، سارینا علم‌پور، محمدحسین حسینی، هیربد فودازی، حسین معصومی و ارشیا میرشمسی کاخکی نیز دیدگاه‌ها و خواسته‌های خود را مطرح کردند.

در پایان از مدال‌آوران و مربیان تیم المپیاد نجوم و اخترفیزیک با اهدای لوح سپاس و هدایا قدردانی شد.