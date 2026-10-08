معاون اول رئیس‌ جمهور با تأکید بر رویکرد دولت برای استفاده از ظرفیت جوانان، زنان و اقوام گفت: در به‌کارگیری اقوام شروع خوبی داشتیم، هرچند در برخی بخش‌ها نتوانستیم به اهداف خود دست یابیم، اما در این بخش‌ها نیز خبرهای خوبی در راه است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد رضا عارف در نشست مدیران جوان ستادی دولت چهاردهم با بیان اینکه استفاده از جوانان و زنان از راهبرد‌های آقای پزشکیان و دولت چهاردهم بوده است، گفت: هم من و هم رئیس‌جمهور نظارت خاص و ویژه‌ای بر تحقق این راهبرد داشته‌ایم و در هر دو بخش استفاده از جوانان و زنان به خودمان نمره خوبی می‌دهیم.

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به کارنامه مدیران جوان و زن در دو جنگ تحمیلی اخیر افزود: برخی این نگاه را داشتند که مدیران زن قادر نیستند پا به پای مردان فعالیت کنند، اما این مدیران در این دوره توانمندی خود را اثبات کردند.

او ادامه داد: رویکرد دولت چهاردهم ارتقای جایگاه زنان است و ما احساس می‌کنیم مدیران زن ظرفیت کاری دو برابر مردان دارند که یک نمونه آن وزیر راه و شهرسازی است.

بسیاری از نوآوری‌های اداره کشور مدیون مدیران جوان است

عارف با اشاره به پیشنهاد‌های ارائه‌شده از سوی جوانان به دولت گفت: در این دوره جوانان پیشنهاد‌های سازنده‌ای برای دولت ارسال کردند. من به‌عنوان یک استاد دانشگاه مطالب زیادی از دانشجویان مقطع دکترای خود می‌آموزم و معتقدم جوانان در تربیت بزرگان نیز نقش مؤثری دارند.

او اضافه کرد: بسیاری از نوآوری‌های اداره کشور در دوران جنگ تحمیلی مدیون پیشنهاد‌ها و عملکرد مدیران جوان کشور است و افتخار می‌کنیم که چنین سرمایه‌های معنوی در اختیار داریم.

معاون اول رئیس‌جمهور همچنین با اشاره به جایگاه خانواده در فرهنگ ملی و اسلامی کشور گفت: مسئولیت خانواده نیز بر عهده زنان است و به مدیران زن کشورمان تبریک می‌گویم که این آمادگی را دارند که هم محور خانواده خود باشند و هم به اندازه مدیران مرد مسئولیت‌های خود را ایفا کنند.

واکنش عارف به اظهارات ترامپ درباره تغییر وزیر نفت

عارف در بخش دیگری از سخنان خود در واکنش به اظهارات اخیر ترامپ درباره تغییر وزیر نفت در ایران گفت: او گفته است، چون ایران امکانات ندارد، وزیر نفت خود را عوض کرد. اگر فردی با تحصیلات کم در ایران این حرف را می‌زد، به او می‌گفتیم خجالت نمی‌کشید که چنین حرفی می‌زنید؟ حال رئیس‌جمهور مدعی نظام سلطه چنین حرفی می‌زند.

او اضافه کرد: البته چنین حرف‌هایی نشانه ضعف او نیست، بلکه نشان‌دهنده عظمت ملت ایران است. رئیس‌جمهور آمریکا نمی‌تواند قدرت ملت ما را تحلیل کند و نمی‌داند چگونه این ملت را تسلیم کند. دشمن، رهبر گرانقدر جمهوری اسلامی، فرماندهان نظامی و دانشمندان ما را شهید کرد، اما چه اتفاقی افتاد؟ این ملت مسیر مقاومت خود را ادامه داد.

دولت برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان برنامه‌ریزی کرده است

معاون اول رئیس‌جمهور با یادآوری نخستین نشست هیئت دولت با رهبر شهید انقلاب گفت: تربیت ۱۰۰ مدیر جوان یکی از محور‌ها و سفارش‌های رهبر شهید انقلاب بود که دولت برای تربیت ۵۰۰ مدیر جوان برنامه‌ریزی را آغاز کرد و در کنار این برنامه، برنامه‌های مشابه دیگری نیز از سوی دولت آغاز شد.

عارف با اشاره به تمایل مدیران جوان برای داشتن یک تشکیلات، اظهار داشت: باید بررسی شود این تشکیلات چگونه بنیان‌گذاری شود و آیا نیاز است به دولت وابسته باشد یا از وزارت کشور مجوز بگیرد. در این زمینه دبیرخانه‌ای تشکیل و کار نهادینه شود تا این تشکیلات نقش اتاق فکر دولت را بر عهده بگیرد.

او گفت: من نیز آمادگی انتقال تجربیات خود را دارم؛ زیرا در سال ۸۳ تشکیلات مشابهی را با حضور وزرای ادوار تشکیل دادیم.

برای رسیدن به قله‌های پیشرفت باید به جوانان میدان داد

معاون اول رئیس‌جمهور با توصیه به مدیران کشور برای همفکری، همگرایی و رایزنی با سایر مدیران از جمله مدیران جوان گفت: فرهنگ، جامعه و انقلاب ما مدیون جوانان است.

عارف با مرور نقش جوانان و دانشجویان از دهه ۲۰ شمسی تاکنون، اضافه کرد: از تشکیل انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده پزشکی دانشگاه تهران با پیگیری مرحوم آیت‌الله طالقانی و مهندس بازرگان تا شکل‌گیری روز دانشجو، نهضت امام خمینی، وقایع سال‌های اولیه انقلاب اسلامی، انقلاب فرهنگی، بازگشایی دانشگاه‌ها، جنگ هشت‌ساله و دوران سازندگی، جوانان و دانشجویان در کشور میدان‌داری کرده‌اند.

او با اشاره به نقش دانشمندان جوان در دو جنگ تحمیلی اخیر گفت: با همه احترامی که برای رزمندگان کشور قائل هستیم، باید به نقش جوانان دانشمند نیز در این دو جنگ اشاره کنیم که صلاح نیست تا گزارش کار آنان ارائه شود. رهبر شهید انقلاب، هرگاه از پیشرفت در علم و فناوری و مرجعیت علمی صحبت می‌کردند، اتکای ایشان به همین جوانان کشورمان بود. اکنون نیز برای دستیابی به قله‌های پیشرفت باید به این جوانان میدان داد.

اصالت مدیریت به نسل نیست؛ به شایستگی و توانمندی است

عارف با بیان اینکه تغییر مدیریت، فقط از یک نسل به نسل دیگر را قبول ندارد، تأکید کرد: اصالت بر اساس نسل نیست، بلکه شایستگی و توانمندی در اجرای مسئولیت‌ها ملاک است. جوانان نیز به دنبال ارتقا هستند و انگیزه زیادی برای اثبات شایستگی خود دارند؛ بنابراین باید جوانان محور اداره کشور باشند.

او اضافه کرد: جوان در کنار آموزش‌های کلاسیک (سنتی) باید آموزش‌های اجتماعی و تخصصی ببیند و تجربه کسب کند و این وظیفه مدیران با تجربه است که چنین جوانانی را تربیت کنند.

معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به مدیران باتجربه گفت: گمان نکنند که جوانان می‌خواهند جای آنان را بگیرند. مدیران با تجربه کشور که دغدغه امنیت ملی و منافع ملی را دارند، باید برای انتقال تجربه به جوانان احساس تکلیف کنند.

عارف با اشاره به تجربه خود در ابتدای انقلاب گفت: در آن زمان همه مدیران بی‌تجربه بودند و جوانان ۲۰ ساله پست‌های مدیریتی بالا گرفتند. در آن مقطع، یکی از مدیران مربوط به رژیم گذشته گفت که حاضر است در امور اداری به من کمک کند. من حتی نمی‌دانستم پاراف نامه چیست و آن مدیر به من کمک کرد، اما مدیرانی که در همان دوره از گروه‌های با تجربه استفاده نکردند، یک‌بار مصرف شدند و سپس کنار رفتند.

شکاف نسلی در مدیریت کشور باید از بین برود

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر ضرورت بررسی روند انتصاب‌هادر چهار دهه گذشته گفت: باید مرور شود که چرا به نوعی فاصله نسلی ایجاد شد و چرا نسل اول نتوانست نسل دوم را به‌خوبی تربیت کند.

او اضافه کرد: اکنون نیز باید شکاف نسلی در مدیریت را از بین ببریم، دولت جوان و با نشاط شود و مدیران با تجربه در جایگاه مشاوره قرار گیرند.

از تأمین حداقل زندگی همکاران دولت شرمنده‌ایم

عارف با بیان اینکه دولت چهاردهم چند چالش مورد توجه کشور از جمله به‌کارگیری جوانان و استفاده از ظرفیت زنان و اقوام را دنبال کرده است، گفت: آقای پزشکیان بر استفاده از توان جوانان کشور تأکید دارند و دولت چنین راهبردی را دنبال کرده است، اما اکنون از نظر تأمین حداقل زندگی همکاران خود در دولت شرمنده هستیم و این یک دین اخلاقی نسبت به همه همکاران دولتی از جمله مدیران جوان ما است.

او اظهار داشت: ما از وضع کشور اطلاع داریم، اما دست ما بسته است. رئیس‌جمهور بیش از شش ماه است که دستور داده‌اند مبلغ کالابرگ افزایش یابد و هنوز در این زمینه موفق نشده‌ایم، اما در روز‌های اخیر گام‌های اولیه در این زمینه برداشته شده است.

بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها در اختیار زنان است

معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به حضور گسترده زنان در دانشگاه‌ها گفت: بیش از ۵۰ درصد ظرفیت دانشگاه‌ها در اختیار زنان است؛ پرسش این است که چرا این تناسب در توزیع پست‌های مدیریتی برقرار نیست؟

او اضافه کرد: برنامه‌های توسعه کشور نباید فقط با اتکا به ۵۰ درصد جامعه پیش برود و نقش زنان در این برنامه‌ها نادیده گرفته شود.

عارف در ادامه تأکید کرد: در به‌کارگیری اقوام نیز شروع خوبی داشتیم که البته در برخی بخش‌ها نتوانستیم به اهداف خود دست یابیم، اما در این بخش‌ها هم خبر‌های خوبی در راه است. اقوام، مزیت و سرمایه ملی برای کشور ما هستند و انتخاب‌ها نیز باید بر اساس شایستگی باشد، نه قومیت.

برای مقابله با گرانی هنوز به راه‌ حل نرسیده‌ایم

معاون اول رئیس‌جمهور، خطاب به مدیران جوان دولت گفت: از عملکرد دستگاه دولتی انتقاد کنید. ما باید انتقاد را از خود آغاز کنیم تا اداره کشور اصلاح شود.

او با تأکید بر ضرورت ارائه راهکار برای اولویت‌های اقتصادی کشور، اضافه کرد: جوانان باید در این زمینه به دولت پیشنهاد بدهند. مقابله با گران‌فروشی را آغاز کرده‌ایم، اما هنوز برای مقابله با گرانی به راه‌ حل نرسیده‌ایم و به کمک نیاز داریم.

کمبود ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون مترمکعب گاز برای فصل سرما

عارف در پایان، ناترازی انرژی را یکی دیگر از مشکل‌های کشور دانست و خطاب به مدیران جوان گفت: برای حل این مشکل نیز پیشنهاد بدهید. به علت خسارت‌های ناشی از جنگ، برای فصل سرما بین ۱۰۰ تا ۲۵۰ میلیون متر مکعب کمبود گاز داریم و امیدواریم تا آغاز فصل سرما حدود ۱۰۰ میلیون مترمکعب آن را تأمین کنیم.

او اظهار داشت: سال گذشته که این میزان ناترازی را نداشتیم نیز گاز صنعت قطع شد و به تولید آسیب رسید. امسال راهبرد ما این است که انرژی بخش صنعت قطع نشود.

معاون اول رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه ما به صرفه‌جویی نیازمندیم، از مدیران جوان خواست در این زمینه نیز پیشنهاد‌های خود را به دولت، ارائه و برای توجیه افکار عمومی به دولت کمک کنند.