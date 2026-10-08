مردم شهرستان رباط کریم در دویست و بیست و یکمین شب از قرار خودجوش شبانه، با تأکید بر وحدت ملی و اطاعت از رهبری، حضور در سنگر خیابان را مؤثرترین ابزار مقابله با تهدیدات خارجی دانستند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایت‌مدار شهرستان رباط کریم در ۲۲۱مین شب قرار شبانه گرد آمدند. شرکت‌کنندگان در این تجمع خودجوش، حفظ وحدت و اطاعت از منویات مقام معظم رهبری و تداوم حضور در سنگر خیابان را مؤثرترین راهکار برای مقابله با تهدیدات خارجی دانستند. در این اجتماع، با اشاره به محور «ایران قوی»، بر لزوم اعتماد به توان داخلی و حمایت از نیرو‌های مسلح برای دستیابی به پیروزی در جنگ تاب‌آوری تأکید شد.