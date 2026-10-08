مردم شهرستان ورامین در دویست و بیست و یکمین شب از تجمعات خودجوش خود، با فریاد خونخواهی رهبر شهید، آمادگی کامل خود را برای ایستادگی و تاب‌آوری در برابر دشمنان اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شرکت‌کنندگان در این تجمع بزرگ، در حالی که شعار‌های انتقام و خونخواهی رهبر شهید را سر می‌دادند، بر آمادگی ۱۰۰ درصدی خود برای دوران تاب‌آوری و مقابله با هرگونه تهدید تأکید کردند.

حاضران در این محفل با اشاره به تاریخ پرافتخار ملت ایران، تصریح کردند که این ملت هرگز در برابر فشار، تحریم و جنگ روانی تسلیم نشده و نخواهد شد. مردم ورامین در این اجتماع اعلام کردند که با سلاحِ وحدت، صبر، جهاد تولید و اعتماد به توان داخلی، در کنار نیرو‌های مسلح، هرگونه توطئه دشمن را با شکست مواجه خواهند کرد.