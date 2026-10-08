رئیس‌ جمهور با تأکید بر نقش‌آفرینی جوانان نخبه و توانمند در حل مسائل کشور، گفت: امروز جامعه به کسانی نیاز دارد که با تکیه بر علم، دانش، قدرت و توانمندی تخصصی خود گره از کار مردم باز کنند و برای مشکل‌های جامعه راهکار ارائه دهند؛ اگر همه با اتحاد و انسجام در کنار یکدیگر قرار بگیریم، از وضع سخت کنونی با سربلندی عبور خواهیم کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در آیین پایانی «سومین دوره مسابقه ملی و مسئله محور راهی‌شو و دومین رویداد توان‌افزایی هوشمند» یادبود شهدای علم و فناوری و کودکان میناب، در مرکز همایش‌های خلیج فارس، با تاکید بر اینکه تلاش برای حل مشکلات مردم، نخبگان و جوانان آینده ساز را برخود واجب می‌دانم، تاکید کرد: شما امید‌های آینده کشور هستید و باید با توسعه و تقویت علم و دانش و افزایش توانمندی‌های تخصصی خود برای موفقیت ایران نقش ایفا کنید.

رئیس جمهور با بیان اینکه هر انسانی، امکان، ظرفیت رشد و موفقیت و دستیابی به قله‌های پیشرفت و ترقی را دارد، گفت: لازمه موفقیت و دستیابی به اهداف و آرزو‌های بزرگ، اراده و سعی و تلاش است و همه شما این توانایی را دارید که قله‌های پیروزی را فتح کنید به شرطی که خود را باور داشته باشید و برای دستیابی به هدف همه تلاش خود را انجام دهید.

آقای پزشکیان در بخش دیگری از سخنان خود در جمع دانش آموزان و دانشجویان نخبه و برگزیده شرکت کننده در مسابقه ملی و مسئله محور راهی شو، تأکید کرد: اگر شما جوانان اراده داشته باشید و تلاش کنید، هیچ مشکلی در کشور نیست که نتوانیم آن را حل کنیم و خواهیم توانست از این شرایط سختی که دشمنان مردم و ایران امروز برای ما ایجاد کرده‌اند، با سربلندی خارج شویم.

رئیس جمهور در ادامه، تقوی و عمل صالح را حرکت بدون خطا و اشتباه دانست و گفت: هر کسی در انجام وظیفه‌ای که برعهده دارد، درست و بدون خطا و اشتباه عمل کند، با تقوا است و هرکسی در انجام وظیفه و تعهد خود کوتاهی به خرج دهد و کار خود را درست انجام ندهد، در مسیر شیطان گام برداشته است.

آقای پزشکیان با توجه به اینکه اگر انسان‌ها بدون وابستگی به مادیات دنیوی و فقط با در نظرداشتن رضایت خداوند کار کنند، خدا هم در این مسیر آنها را یاری خواهد کرد، گفت: جایگاه اصلی مردم و کشور ما این نیست و همه باید دست به دست هم دهیم و با اتحاد و انسجام و تلاش و کوشش، ایران را به جایگاه اصلی خود و قله موفقیت برسانیم.

رئیس جمهور تصریح کرد: دشمنان مردم ایران اعم از آمریکا و رژیم صهیونیستی به دنبال ایجاد اختلاف در داخل کشور و زمین گیر کردن ما هستند. اما اگر همه ما متحد شویم و اختلاف‌ها را کنار بگذاریم، دشمنان را ناامید می‌کنیم و شکست خواهیم داد.

آقای پزشکیان اضافه گرد: امروز به عنوان کسی که مسئولیت سخت و مهمی دارم تا آخرین نفس تلاش خواهم کرد که مردم و کشور از این بحران سربلند خارج شود و اگر همه ما متحد باشیم و دست به دست هم دهیم، موفق خواهیم شد و باید همه با هم تلاش کنیم تا ایرانی مملو از قدرت، خلاقیت و شکوفایی بسازیم.

پیش از سخنان رئیس جمهور در این آیین، حسین دهقان، رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی در سخنانی اظهار داشت: تلاش ما این است تا زمینه‌ای برای حضور و فعالیت جوانان نخبه و توانمند کشور برای کمک به حل مشکل‌های کشور فراهم کنیم.

دهقان گفت: در این مسیر، فرایند مسئله‌محوری بسیار مورد توجه است و پس از تبیین مسئله و شناخت آن، گروه‌های تخصصی برای حل مسئله و ارائه راهکار و در نهایت، تولید محصول، تعیین و فعال می‌شوند؛ توسعه کسب و کار و ورود به بازار، مرحله نهایی این روند است که با حمایت بنیاد ملی نخبگان و مشارکت جوانان نخبه کشور، دست به دست هم به سمت فتح قله‌های موفقیت و پیروزی حرکت می‌کنیم.