مردم شهرستان فیروزکوه در دویست و بیست و یکمین شب از قرار خودجوش شبانه، با حضور گسترده و در فضای غم‌بار شهادت رهبر انقلاب، پیمان وفاداری خود را به راه ایشان تجدید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار شبانه مردم فیروزکوه که اکنون به دویست و بیست و یکمین شب خود رسیده است، این بار در سایه غم شهادت رهبر انقلاب اسلامی برگزار شد.

مردم این شهرستان با حضور در میدان شهر، در حالی که غم از دست دادن ولی‌نعیم خود را در چهره داشتند، با فریاد‌های تکبیر و شعار‌های حماسی، بر تداوم مسیر مقاومت و استوار ماندن در راه انقلاب تأکید کردند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع خودجوش، شهادت رهبر انقلاب را نقطه آغاز دوران تازه‌ای از بصیرت و اتحاد دانستند و اعلام کردند که این اراده ملی، سدی نفوذناپذیر در برابر توطئه‌های دشمنان کشور خواهد بود.