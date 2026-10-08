مردم ولایتمدار شهرستان ری در دویست و بیست و یکمین شب از قرار خودجوش شبانه، با حضور در میدان شهر ری، بر شکست دشمن در برابر ایمان و اراده ملت و نیرو‌های مسلح تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در ۲۲۱مین شب قرار شبانه، با حضور گسترده در میدان شهر ری، پیام اتحاد و آمادگی خود را در برابر توطئه‌های دشمن فریاد زدند.

حاضران در این تجمع تأکید کردند که انسجام ملی و آمادگی نیرو‌های مسلح، دشمنانی را که به سلاح‌های پیشرفته متکی هستند، سردرگم کرده است و ایمان ملت، هرگونه قدرت‌نمایی استکبار را با شکست مواجه می‌کند. شرکت‌کنندگان در این محفل، تلاش‌های دشمن برای منحرف کردن افکار عمومی جهان از طریق دروغ و فریب را ناکام خواندند.