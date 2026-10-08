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ساکنان و گردشگران کیش در دویست و بیست و یکمین شب از حماسه خیابان با حضور در میدان ساحل کیش از نیروهای مسلح کشورمان به ویژه نیروهای فراجا قدردانی کردند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، ساکنان و گردشگران کیش پس از برگزاری کاروان خودرویی و موتوروی با حضور در میدان ساحل کیش در اجتماع شبانه مردمی حاضر شدند.
شرکت کنندگان با در دست داشتن پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران و پرچم سرخ خون خواهی رهبر شهید انقلاب فریاد استکبار ستیزی سردادند.
مردم مبعوث جزیره کیش در گرامیداشت هفته انتظامی از تلاش فرماندهی انتظامی ویژه و پایگاه دریابانی کیش قدردانی کردند.