اجتماع شبانه مردمی ساکنان کیش در دویست و بیست و یکمین شب از حماسه خیابان

ساکنان و گردشگران کیش در دویست و بیست و یکمین شب از حماسه خیابان با حضور در میدان ساحل کیش از نیرو‌های مسلح کشورمان به ویژه نیرو‌های فراجا قدردانی کردند.