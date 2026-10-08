مردم شهرستان قرچک در دویست و بیست و یکمین شب از قرار خودجوش شبانه، با حمل پرچم‌های جمهوری اسلامی در میدان امام خمینی (ره) گرد آمدند تا پیام استقلال، مقاومت و انسجام ملی را فریاد بزنند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، قرار شبانه مردم قرچک که با هدف ابراز پایبندی به ارزش‌های انقلاب اسلامی آغاز شده بود، به دویست و بیست و یکمین شب خود رسید.

در این اجتماع خودجوش، مردم با حمل پرچم‌های مقدس جمهوری اسلامی ایران در میدان امام خمینی (ره) گرد آمدند و ندای استقلال، مقاومت و آزادگی ایرانیان را سر دادند.

شرکت‌کنندگان در این تجمع با گرامیداشت سالروز عملیات «طوفان الاقصی» در هفتم اکتبر، بر لزوم اتحاد و انسجام ملی در برابر قدرت‌های سلطه‌گر تأکید کردند. همچنین در این محفل، نقش کلیدی نیروی انتظامی در استقرار امنیت و آرامش کشور مورد تقدیر قرار گرفت و بر تداوم حمایت مردمی از حافظان امنیت تأکید شد.