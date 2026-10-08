رؤسای جمهور ایران و روسیه در گفت‌وگوی تلفنی بر تداوم و تقویت همکاری‌های دوجانبه و راهبردی تهران و مسکو تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آقای مسعود پزشکیان در گفت‌وگوی تلفنی با ولادیمیر پوتین، ضمن تبریک زادروز او، برای رئیس‌جمهور روسیه طول عمر و سلامتی و برای دولت و ملت این کشور، سربلندی، رشد و شکوفایی آرزو کرد.

رئیس‌ جمهور در این گفت‌و‌گو با توجه به روند مطلوب و رو به توسعه روابط تهران و مسکو، بر ضرورت استمرار و تقویت همکاری‌های دوجانبه در حوزه‌های مختلف تأکید کرد و تداوم این مسیر را در جهت منافع مشترک دو کشور دانست.

پوتین نیز ضمن قدردانی از تبریک و ابراز محبت رئیس‌ جمهور ایران، برای دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران، صلح، رفاه، امنیت و سربلندی آرزو کرد.

رئیس‌ جمهور روسیه، همچنین با توجه به روند همکاری‌های تهران و مسکو در چارچوب معاهده همکاری جامع راهبردی، تصریح کرد: این همکاری‌ها با وجود تحول‌ها و حوادث منطقه، در حال پیگیری و استمرار است.

پوتین با توجه به ایستادگی تاریخی و حماسی ملت ایران در برابر تهاجم دشمنان، اظهار داشت: شجاعت ایران مورد توجه و تحسین بسیاری در جهان قرار گرفته است.

رئیس جمهور روسیه، همچنین با توجه به تلاش‌های برخی کشور‌ها برای میانجیگری و کمک به کاهش تنش‌ها، گفت: روسیه از این تلاش‌های سیاسی حمایت می‌کند و دوستان ایرانی می‌توانند اطمینان داشته باشند که مسکو نیز آمادگی دارد در این زمینه نقش‌آفرینی و مساعدت کند.

پوتین در پایان این گفت‌وگوی تلفنی، ضمن تأکید بر اهمیت تداوم ارتباط‌ها و همکاری‌های نزدیک میان تهران و مسکو، سلام‌های گرم و بهترین آرزو‌های خود را به آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، ابلاغ کرد.