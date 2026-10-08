سخنگوی‌ وزارت امور خارجه درباره تاریخچه عملیات‌های «پرچم دروغین» آمریکا و رژیم صهیونیستی در هفت دهه گذشته، تأکید کرد: متجاوزان در وضعیتی که هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل بقائی سخنگوی وزارت امور خارجه با انتشار ویدئوی کوتاهی درباره تاریخچه عملیات‌های پرچم دروغین آمریکا و رژیم صهیونیستی در ۷ دهه گذشته در یکی از شبکه‌های اجتماعی نوشت: پرچم‌ دروغین، شگردی دیرینه‌ است: اول صحنه‌سازی کن، سپس انگشت اتهام را به سمت دیگری دراز کن، و در آخر از نتایجش بهره‌مند شو.

وی افزود: در وضعیتی که افکار عمومی آمریکا و جهان از جنگ غیرقانونی و تجاوزکارانه علیه ایران به ستوه آمده‌اند، و متجاوزان هیچ راهی برای توجیه تجاوز نظامی خود ندارند، آنها به مثابه «الغریق یتشبث به کل حشیش» (کسی که در حال غرق‌شدن است به هر گیاه خشکی برای نجات خودش آویزان می‌شود) برای نجات خود به هر تخته‌پاره‌ای از جنس دروغ آویزان می‌شوند.