یک سارق مسلح که اقدام به سرقت موتور سیکلت و ضرب و شتم شهروندان کرده بود، در کمتر از ۳۰ دقیقه پس از مراجعه شاکی، توسط مأموران انتظامی در شهرستان پیشوا زمین‌گیر شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، فرمانده انتظامی (فراجا) ویژه شرق استان تهران در این رابطه گفت: در پی مراجعه سراسیمه فردی به گشت انتظامی در منطقه و اعلام سرقت موتور سیکلت و ضرب و شتم توسط سارق مسلح به سلاح سرد، ماموران بلافاصله وارد عمل شدند و کمتر از ۳۰ دقیقه سارق را دستگیر کردند.

سردار شهرام امیریان افزود: همکاران من در تعقیب این سارق ابتدا با هشدار و با توجه به عدم توجه سارق به عنف به هشدار‌های پلیس، با عنایت به کارگیری سلاح سارق به عنف را با تیراندازی به ناحیه پا متوقف کردند.

فرمانده فراجا شرق استان اضافه کرد: کسانی که قصد سرقت و ایجاد ناامنی در جامعه را دارند بدانند با برخورد جدی پلیس مواجه خواهند شد و در این مورد با جدیت ورود خواهند کرد.