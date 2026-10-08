به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، حجج‌اسلام والمسلمین رحیمیان، محمدی عراقی، محمدیان و حاج علی‌اکبری با حضور در یکی از بیمارستان‌های تهران، ضمن ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب اسلامی به حضرت آیت‌الله نوری همدانی، از مراجع عظام تقلید، از آخرین روند درمانی و معالجه‌ ایشان مطلع شدند.

نمایندگان رهبر انقلاب اسلامی، همچنین با آرزوی سلامتی هرچه زودتر حضرت آیت‌الله نوری همدانی، اظهار امیدواری کردند که حوزه‌های علمیه به‌زودی بار دیگر از فضائل علمی این مرجع بزرگوار بهره‌مند شوند.