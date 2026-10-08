رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده گفت: با اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، برای هر موتورسیکلت فرسوده دو گواهی اسقاط به ارزش مجموع ۷۲ میلیون تومان در نظر گرفته شده است.

حسن کریمیان در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، با اشاره به افزایش ارزش گواهی اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده افزود: در آئین‌نامه قبلی، مبلغ اختصاص‌یافته به موتورسیکلت‌های فرسوده ناچیز بود، اما با اصلاح آئین‌نامه، برای هر موتورسیکلت فرسوده دو گواهی اسقاط در نظر گرفته شده که ارزش هر گواهی ۳۶ میلیون تومان است.

وی گفت: صاحبان موتورسیکلت‌های فرسوده با ثبت‌نام در سامانه ستاد نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و اسقاط خودرو‌های فرسوده می‌توانند در طرح نقدی یا طرح جایگزینی موتورسیکلت فرسوده با موتورسیکلت نو شرکت کنند.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده کشور افزود: در طرح نقدی، پس از طی مراحل اداری و احراز هویت توسط پلیس راهور فراجا، دو گواهی اسقاط به ارزش ۷۲ میلیون تومان به مالک موتورسیکلت فرسوده پرداخت می‌شود.

کریمیان ادامه داد: در طرح جایگزینی، اگر مالک موتورسیکلت فرسوده، موتورسیکلت بنزینی را انتخاب کند، دو گواهی اسقاط معادل ۷۲ میلیون تومان برای او محاسبه می‌شود و در صورت انتخاب موتورسیکلت برقی، چهار گواهی اسقاط به ارزش ۱۴۴ میلیون تومان در نظر گرفته خواهد شد. در این طرح، متقاضی می‌تواند با استفاده از تسهیلات کم‌بهره، موتورسیکلت جدید دریافت کند.

افزایش اسقاط خودرو‌های فرسوده

وی اصلاح آئین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو را یکی از اقدامات مؤثر در تسریع روند اسقاط دانست و گفت: یکی از ایرادات آئین‌نامه قبلی، مغایرت آن با قانون بود؛ به‌گونه‌ای که قانون، اسقاط یک خودروی فرسوده به ازای شماره‌گذاری چهار خودروی نو را پیش‌بینی کرده بود، اما در عمل به ازای شماره‌گذاری ۱۲ خودروی نو، یک خودروی فرسوده از رده خارج می‌شد.

کریمیان افزود: این موضوع روند اسقاط خودرو‌های فرسوده را کند کرده بود، اما با اصلاح آئین‌نامه، شماره‌گذاری خودرو‌های جدید و اسقاط خودرو‌های فرسوده بر اساس قانون انجام می‌شود.

رئیس انجمن مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با اشاره به افزایش ظرفیت اسقاط گفت: پس از اصلاح آئین‌نامه، میزان اسقاط روزانه در مراکز از حدود ۶۰۰ دستگاه به ۲ هزار خودروی فرسوده رسیده است.

وی با اشاره به فاصله قیمتی میان گواهی اسقاط و قیمت خودرو‌های فرسوده در بازار آزاد افزود: شرایط اقتصادی کشور موجب ایجاد این فاصله شده است و افزایش قیمت گواهی اسقاط می‌تواند به افزایش قیمت محصولات خودروسازان منجر شود؛ موضوعی که قدرت خرید صاحبان خودرو‌های فرسوده را کاهش می‌دهد.

کریمیان بر ضرورت حمایت دولت از دارندگان خودرو‌های فرسوده تأکید کرد و گفت: ارائه مشوق‌ها و تسهیلات کم‌بهره می‌تواند صاحبان خودرو‌های فرسوده را به اسقاط ترغیب کند.

وی افزود: شرکت در طرح‌های جایگزینی خودروسازان، یکی از مزیت‌های موجود برای دارندگان خودرو‌های فرسوده است؛ با این حال، تولید گواهی اسقاط نباید صرفاً به تولید و واردات خودرو وابسته باشد و می‌توان از ظرفیت‌هایی مانند گواهی صرفه‌جویی مصرف انرژی که به کاهش آلودگی هوا در کلانشهر‌ها کمک می‌کند نیز استفاده کرد.