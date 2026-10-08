مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قرچک از کشف و قطع ۷ رشته انشعاب غیرمجاز آب در مناطق شهری و روستایی این شهرستان خبر داد و بر برخورد قاطع قانونی با متخلفان تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عباس رهبری‌نژاد گفت: شناسایی و برخورد با انشعابات غیرمجاز با هدف جلوگیری از هدررفت آب، توزیع عادلانه، حفاظت از منابع آبی و تأسیسات شبکه به‌صورت مستمر با گشت و پایش شبانه روزی اکیپ تخلفات از خطوط و شبکه‌های توزیع آب در مناطق روستایی و شهری انجام می‌شود.

وی افزود: در روز‌های نیمه اول مهرماه سال جاری اکیپ حفاظت از تاسیسات آبرسانی در پی بازدید میدانی و رصد فنی شبکه توزیع ۷ رشته انشعاب غیرمجاز را کشف کردند که از طریق ۱۰۰ متر لوله اقدام به برداشت غیرقانونی حجم زیادی از آب شرب می‌کردند و بلافاصله این انشعابات را با رعایت اصول ایمنی جهت جلوگیری از آسیب به شبکه، قطع و جمع آوری کردند.

وی با بیان این مطلب که برداشت و استفاده غیر مجاز آب چالش‌ها و موانع در آبرسانی ایجادمی کنند و علی الخصوص از خطوط انتقال که حوادث و صدمات جبران ناپذیری را سبب می‌شوند به محض مشاهده این تخلفات علاوه بر قطع انشعاب، موضوع از طریق مراجع قضایی و حقوقی پیگیری می‌شود و با متخلفان برخورد قانونی قاطع می‌شود.