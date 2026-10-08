رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا از ایجاد وب‌سرویس ارتباطی میان مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده، پلیس راهور و مراجع قضائی برای تسریع در احراز اصالت خودرو‌ها و رفع مشکلات این مراکز خبر داد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محسن باسره در مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و شفاف فرایند اسقاط، گفت: اگر اسقاط خودرو‌های فرسوده به‌درستی انجام نشود، می‌تواند ایمنی ترافیکی جامعه را به خطر بیندازد.

وی افزود: یکی از موضوعات مهم در اسقاط خودرو‌های فرسوده، بازیافت مواد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید کشور است که می‌تواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند؛ از سوی دیگر، خروج صحیح خودرو‌های فرسوده از چرخه تردد نیز اهمیت زیادی دارد و در صورت انجام نشدن صحیح این فرایند، تبعات اجتماعی و ایمنی به دنبال خواهد داشت.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به تخلفات برخی مراکز اسقاط در گذشته گفت: در مواردی با استفاده از قطعات چند خودروی فرسوده، یک خودرو سرهم و دوباره وارد چرخه ترافیک می‌شد که می‌توانست حوادث ناگواری ایجاد کند.

سرهنگ محسن باسره ادامه داد: نظارت پلیس بر این فرایند در حد وظایف قانونی انجام می‌شود، اما مسئولیت اصلی جلوگیری از تخلف بر عهده مدیران و مسئولان مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده است.

وی با اشاره به ارجاع روزانه چندین پرونده درباره اسناد مالکیت فاقد خودرو به پلیس راهور، گفت: کارشناسان پلیس راهور وظیفه احراز اصالت و موجودیت خودرو و صدور مجوز اسقاط را بر عهده دارند و پس از تأیید فرایند، غیرقابل استفاده شدن خودرو نیز بررسی می‌شود.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مراکز اسقاط باید نظارت جدی بر اسناد مالکیتی داشته باشند که فاقد خودرو هستند و ممکن است تنها با هدف دریافت گواهی اسقاط مورد استفاده قرار گیرند.

اتصال وب‌سرویس برای رفع مشکلات مراکز اسقاط

سرهنگ محسن باسره درباره مشکل برخی مراکز اسقاط در دریافت تأیید اصالت خودرو و طولانی شدن فرایند رسیدگی اداری، قضائی و انتظامی نیز گفت: در برخی موارد، رسیدگی به این پرونده‌ها تا یک ماه زمان می‌برد.

وی افزود: برای رفع این مشکل، وب‌سرویسی میان پلیس راهور و مراجع قضائی در موضوع توقیفات و همچنین وب‌سرویسی میان پلیس راهور و مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده ایجاد خواهد شد تا فرایند رسیدگی به مسائل این حوزه بدون نیاز به حضور افراد و در زمان کوتاه‌تری انجام شود.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا گفت: برای اتصال به این وب‌سرویس‌ها، هزینه‌ای از سوی پلیس راهور و مراجع قضائی به مراکز اسقاط تحمیل خواهد شد.