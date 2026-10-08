پخش زنده
امروز: -
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا از ایجاد وبسرویس ارتباطی میان مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، پلیس راهور و مراجع قضائی برای تسریع در احراز اصالت خودروها و رفع مشکلات این مراکز خبر داد.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ محسن باسره در مجمع عمومی انجمن صنفی مراکز اسقاط خودروهای فرسوده، با تأکید بر اهمیت اجرای دقیق و شفاف فرایند اسقاط، گفت: اگر اسقاط خودروهای فرسوده بهدرستی انجام نشود، میتواند ایمنی ترافیکی جامعه را به خطر بیندازد.
وی افزود: یکی از موضوعات مهم در اسقاط خودروهای فرسوده، بازیافت مواد و بازگرداندن آنها به چرخه تولید کشور است که میتواند به اقتصاد کشور کمک قابل توجهی کند؛ از سوی دیگر، خروج صحیح خودروهای فرسوده از چرخه تردد نیز اهمیت زیادی دارد و در صورت انجام نشدن صحیح این فرایند، تبعات اجتماعی و ایمنی به دنبال خواهد داشت.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا با اشاره به تخلفات برخی مراکز اسقاط در گذشته گفت: در مواردی با استفاده از قطعات چند خودروی فرسوده، یک خودرو سرهم و دوباره وارد چرخه ترافیک میشد که میتوانست حوادث ناگواری ایجاد کند.
سرهنگ محسن باسره ادامه داد: نظارت پلیس بر این فرایند در حد وظایف قانونی انجام میشود، اما مسئولیت اصلی جلوگیری از تخلف بر عهده مدیران و مسئولان مراکز اسقاط خودروهای فرسوده است.
وی با اشاره به ارجاع روزانه چندین پرونده درباره اسناد مالکیت فاقد خودرو به پلیس راهور، گفت: کارشناسان پلیس راهور وظیفه احراز اصالت و موجودیت خودرو و صدور مجوز اسقاط را بر عهده دارند و پس از تأیید فرایند، غیرقابل استفاده شدن خودرو نیز بررسی میشود.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا تأکید کرد: مراکز اسقاط باید نظارت جدی بر اسناد مالکیتی داشته باشند که فاقد خودرو هستند و ممکن است تنها با هدف دریافت گواهی اسقاط مورد استفاده قرار گیرند.
سرهنگ محسن باسره درباره مشکل برخی مراکز اسقاط در دریافت تأیید اصالت خودرو و طولانی شدن فرایند رسیدگی اداری، قضائی و انتظامی نیز گفت: در برخی موارد، رسیدگی به این پروندهها تا یک ماه زمان میبرد.
وی افزود: برای رفع این مشکل، وبسرویسی میان پلیس راهور و مراجع قضائی در موضوع توقیفات و همچنین وبسرویسی میان پلیس راهور و مراکز اسقاط خودروهای فرسوده ایجاد خواهد شد تا فرایند رسیدگی به مسائل این حوزه بدون نیاز به حضور افراد و در زمان کوتاهتری انجام شود.
رئیس مرکز شمارهگذاری پلیس راهور فراجا گفت: برای اتصال به این وبسرویسها، هزینهای از سوی پلیس راهور و مراجع قضائی به مراکز اسقاط تحمیل خواهد شد.