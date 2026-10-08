پاسگاه انتظامی روستای ترشنبه با هدف ارتقای سطح امنیت و گسترش خدمات پلیس به روستاهای شهرستان اسلامشهر، با حضور فرمانده انتظامی غرب استان تهران و جمعی از مسئولان به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، این پاسگاه روستای ترشنبه در بخش چهاردانگه و روستای بهرام آباد در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر را با جمعیت ۴ هزار نفر زیر پوشش قرار می‌دهد.

مراسم افتتاح پاسگاه انتظامی روستای ترشنبه با حضور سردار محمدرضا علیزاده، فرمانده انتظامی غرب استان تهران و فرماندار اسلامشهر برگزار شد.

سردار علیزاده در این مراسم با تأکید بر نقش کلیدی پاسگاه‌های روستایی در پیشگیری از جرم، گفت: افتتاح این مراکز منجر به افزایش تعداد کلانتری‌ها در غرب استان تهران و گسترش گشت‌های انتظامی خواهد شد که در نهایت، ارائه خدمات سریع‌تر و مؤثرتر به مردم و ارتقای امنیت اجتماعی را به همراه دارد.

این پاسگاه انتظامی پس از بهره‌برداری، مسئولیت تأمین امنیت روستای ترشنبه در بخش چهاردانگه و روستای بهرام‌آباد در بخش مرکزی شهرستان اسلامشهر را بر عهده خواهد داشت و با این اقدام، بیش از ۴ هزار نفر از ساکنان این مناطق تحت پوشش مستقیم خدمات انتظامی قرار می‌گیرند.