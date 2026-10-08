ابوالفضل فتحی تزنگی و محمد کمالی دو کشتی‌گیر استان فارس به رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال اعزام شدند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران با دریافت ویزای آمریکا، برای حضور در رقابت‌های جهانی زیر ۲۳ سال راهی لاس‌وگاس شد و ابوالفضل فتحی تزنگی و محمد کمالی دو کشتی‌گیر استان فارس در ترکیب این تیم حضور دارند.

رقابت‌های کشتی قهرمانی زیر ۲۳ سال جهان از ۲۰ تا ۲۶ مهرماه ۱۴۰۵ به میزبانی شهر لاس‌وگاس آمریکا برگزار می‌شود. تیم ملی کشتی فرنگی امید ایران پس از دریافت ویزا، تهران را به مقصد لاس‌وگاس ترک کرد.

در ترکیب ۱۰ نفره تیم ملی فرنگی امید، دو نماینده از استان فارس حضور دارند. محمد کمالی در وزن ۶۷ کیلوگرم و ابوالفضل فتحی تزنگی در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، دو کشتی‌گیر فارس اعزامی به این رقابت‌ها هستند.

محمد کمالی پیش از این نیز در مسابقات کشوری عملکرد درخشانی داشته و موفق به کسب مدال طلا در وزن ۶۷ کیلوگرم شده بود. ابوالفضل فتحی تزنگی نیز از چهره‌های شناخته‌شده کشتی فرنگی فارس است که سابقه کسب مدال طلای مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را در کارنامه دارد.

برنامه رقابت‌های کشتی فرنگی به این شرح است که روز دوشنبه ۲۰ مهرماه مسابقات مقدماتی و نیمه‌نهایی اوزان ۶۰، ۶۷، ۷۲، ۸۲ و ۹۷ کیلوگرم برگزار می‌شود و روز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه نیز رقابت‌های اوزان ۵۵، ۶۳، ۷۷، ۸۷ و ۱۳۰ کیلوگرم به همراه فینال و رده‌بندی پیگیری خواهد شد.