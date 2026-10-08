با هدف ارتقای سرانه ورزشی و ایجاد فضایی آرام و ایمن برای ورزش خانواده‌ها، مجموعه ورزشی-تفریحی «ایران» در شهرستان اسلامشهر به بهره‌برداری رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، در راستای توسعه زیرساخت‌های ورزشی و ارتقای سطح سلامت شهروندان، مجموعه ورزشی-تفریحی «ایران» در شهرستان اسلامشهر افتتاح شد.

این مجموعه با رویکردی خانواده‌محور طراحی شده است تا محیطی آرام و ایمن را برای ورزش و تفریح خانواده‌ها فراهم آورد. ایجاد این مرکز ورزشی در کنار افزایش سرانه فضای ورزشی در سطح شهرستان، گامی مؤثر در جهت ترویج فرهنگ ورزش همگانی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان اسلامشهر و مناطق اطراف محسوب می‌شود.