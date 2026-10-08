به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نخستین دوره مسابقات کراس‌فیت آتش‌نشانان در شرق استان تهران برگزار شد؛ مسابقاتی که با هدف ارتقای آمادگی جسمانی و عملیاتی نیرو‌های آتش‌نشانی برگزار می‌شود.

این رشته ورزشی با هدف ارتقای توان عملیاتی نیرو‌های امدادی و آتش‌نشانی طراحی شده و مؤلفه‌هایی همچون قدرت، سرعت، استقامت، چابکی و مهارت را در شرایط فشار و ضربان قلب بالا مورد ارزیابی قرار می‌دهد.

محمدحسین بخشی، نایب‌رئیس انجمن کراس‌فیت آتش‌نشانی کشور گفت: مسابقات کراس‌فیت آتش‌نشانان در استان‌ها و شهر‌های مختلف کشور برگزار می‌شود تا نفرات برتر برای حضور در مسابقات لیگ کلاسیک کشور شناسایی شوند.

وی با بیان اینکه این مسابقات در کل کشور در حال برگزاریست فزود: بیش از هزار نفر در کل کشور در این رقابت‌ها شرکت کرده‌اند.

میرزایی شهردار بومهن میزبان این مسابقات گفت:بخشی هدف اصلی برگزاری این مسابقات را افزایش آمادگی جسمانی و عملیاتی آتش‌نشانان عنوان کرد و گفت: اجرای آیتم‌های تخصصی کمک می‌کند نیرو‌ها در زمان وقوع حوادث، با آمادگی بیشتر وارد عملیات شوند و بتوانند بهترین عملکرد را در نجات و ارائه کمک‌های اولیه به شهروندان داشته باشند.