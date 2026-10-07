هوشنگ بهزادی، مدیرکل هواشناسی مازندران، به عنوان فعال نمونه کشوری هواشناسی دریایی معرفی و تجلیل شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، هوشنگ بهزادی، مدیرکل هواشناسی مازندران، در مراسم گرامیداشت روز جهانی دریانوردی به عنوان فعال نمونه کشوری هواشناسی دریایی معرفی و با اهدای تندیس و لوح تقدیر تجلیل شد.

این مراسم چهارشنبه ۱۵ مهر ۱۴۰۵ با حضور شکیبی‌نسب، معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان بنادر و دریانوردی کشور، جمعی از مسئولان عالی‌رتبه کشوری و لشکری، مدیران ارشد ارگان‌های دریایی، شرکت‌ها و دست‌اندرکاران صنعت حمل‌ونقل دریایی در تهران برگزار شد.

در این مراسم، هوشنگ بهزادی به پاس فعالیت‌ها، خدمات مؤثر و اقدامات انجام‌شده در حوزه هواشناسی دریایی، به عنوان فعال نمونه کشوری این حوزه انتخاب و تندیس و لوح تقدیر دریافت کرد.

هواشناسی دریایی با ارائه اطلاعات، پیش‌بینی‌ها و هشدار‌های تخصصی جوی و دریایی، در ارتقای ایمنی دریانوردی، کاهش مخاطرات جوی و دریایی، پشتیبانی از فعالیت بنادر و شناور‌ها و تسهیل حمل‌ونقل دریایی نقش دارد.

در این مراسم همچنین با تأکید بر جایگاه دریانوردان به عنوان طلایه‌داران عرصه تجارت دریایی، از آنان به عنوان یکی از ارکان اساسی تداوم فعالیت کشتی‌ها، تجارت و حمل‌ونقل دریایی یاد شد.

«از سیاست‌گذاری تا اجرا؛ ارتقای تعالی دریایی» نیز به عنوان شعار مراسم روز دریانورد امسال اعلام شد و بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌ها و ارگان‌های دریایی برای توسعه پایدار و ارتقای ایمنی فعالیت‌های دریایی کشور تأکید شد.

انتخاب مدیرکل هواشناسی مازندران به عنوان فعال نمونه کشوری هواشناسی دریایی، در راستای تقدیر از تلاش‌ها و اقدامات انجام‌شده برای توسعه خدمات تخصصی هواشناسی دریایی و تقویت پشتیبانی هواشناختی از فعالیت‌های دریایی کشور صورت گرفت.