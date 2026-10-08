معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: با اسقاط هر خودروی فرسوده به‌طور میانگین ۴۰۰ کیلوگرم فولاد و ۱۲۰ کیلوگرم مواد پلاستیکی و پلیمری به چرخه تولید بازمی‌گردد؛ ظرفیتی که می‌تواند ضمن کاهش برداشت از منابع معدنی، نفتی و پتروشیمی، به توسعه اقتصاد چرخشی در کشور کمک کند.

بازگشت ۵۲۰ کیلوگرم فولاد و پلیمر به چرخه تولید با اسقاط هر خودرو

بازگشت ۵۲۰ کیلوگرم فولاد و پلیمر به چرخه تولید با اسقاط هر خودرو

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، فرشاد مقیمی در مجمع عمومی مراکز انجمن صنفی مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده با بیان اینکه مراکز اسقاط نقطه تلاقی اقتصاد، صنعت، انرژی، سلامت و محیط زیست کشور هستند، افزود: یکی از مهم‌ترین ناترازی‌های کشور در حال حاضر، ناترازی در حوزه انرژی است که از طریق توسعه روند اسقاط خودرو‌های فرسوده می‌توان به کاهش این ناترازی کمک کرد.

وی با تأکید بر اینکه اسقاط نباید تنها به حوزه خودرو محدود شود، گفت: باید به‌صورت گام‌به‌گام، فرهنگ اسقاط و بازیافت مواد، یا به عبارتی فرهنگ اقتصاد چرخشی، در بخش‌های مختلف صنعت کشور نهادینه شود.

خودرو‌های فرسوده؛ گنجینه‌ای برای تأمین مواد اولیه صنعت

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به اینکه از اسقاط هر خودروی فرسوده به‌طور میانگین حدود ۴۰۰ کیلوگرم فولاد به چرخه تولید بازمی‌گردد، افزود: همچنین از هر خودروی فرسوده حدود ۱۲۰ کیلوگرم مواد پلاستیکی و پلیمری قابل بازیافت است که بازگشت آنها به چرخه اقتصادی کشور، موجب کاهش برداشت از منابع نفتی و مواد اولیه پتروشیمی می‌شود.



مقیمی ادامه داد: علاوه بر فولاد و مواد پلیمری، موادی همچون مس، سرب و سایر فلزات نیز از خودرو‌های فرسوده قابل استحصال است که می‌تواند بخشی از نیاز صنایع به مواد اولیه را تأمین کند.

خودروسازان؛ مصرف‌کننده عمده ورق فولادی کشور

معاون وزیر صمت با بیان اینکه دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو و سایپا، به‌ترتیب ماهانه ۴۸ هزار و ۳۲ هزار تن ورق فولادی برای تولید خودرو مصرف می‌کنند، ادامه داد: مصرف این میزان ورق فولادی به معنای اختصاص حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد تولید ورق کشور به صنعت خودروسازی است.

وی افزود: اگر بتوان بخشی از نیاز این صنعت به ورق فولادی را از طریق بازیافت و اسقاط خودرو‌های فرسوده تأمین کرد، میزان قابل‌توجهی از برداشت مواد اولیه از معادن سنگ‌آهن کاهش خواهد یافت.

ضرورت نوسازی مراکز اسقاط

مقیمی بر تأمین و به‌روزرسانی زیرساخت‌های مراکز اسقاط خودرو‌های فرسوده و بهره‌گیری از ماشین‌آلات و تجهیزات به‌روز و استاندارد برای افزایش ظرفیت و سرعت فرآیند اسقاط تأکید کرد.

وی گفت: از سال ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۵، حدود ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار خودروی فرسوده از رده خارج شده است که ۷۰۰ هزار دستگاه از این تعداد، مربوط به سه سال گذشته بوده است.

هدف‌گذاری اسقاط ۵۰۰ هزار خودرو در سال

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) با اشاره به هدف‌گذاری اسقاط سالانه ۵۰۰ هزار خودروی فرسوده در برنامه هفتم پیشرفت، افزود: با اصلاح آیین‌نامه ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو، تحقق این میزان اسقاط با برنامه‌ریزی دقیق، دور از انتظار نیست.

شتاب جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های نو

وی با اشاره به روند جایگزینی خودرو‌های فرسوده با خودرو‌های نو گفت: در طول ۱۷ سال گذشته، حدود ۳۰ هزار دستگاه خودروی فرسوده با خودرو‌های نو جایگزین شده است، در حالی که طی دو سال گذشته، ۱۵۰ هزار دستگاه خودروی نو جایگزین خودرو‌های فرسوده شده است.

ثبت‌نام ۸ هزار نفر برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده

مقیمی همچنین درباره اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده گفت: بر اساس آخرین آمار، ۸ هزار نفر برای اسقاط موتورسیکلت‌های فرسوده ثبت‌نام کرده‌اند و در حال حاضر فرآیند تأیید و احراز هویت مالکان توسط پلیس راهور در دست اقدام است.

رئیس هیئت عامل سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) تأکید کرد: خروج خودرو‌ها و موتورسیکلت‌های فرسوده از چرخه تردد، علاوه بر بازگرداندن مواد اولیه به چرخه تولید، تأثیر بسزایی در کاهش مصرف سوخت و آلودگی هوا خواهد داشت.