فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از متلاشی شدن یک باند کشتار غیرمجاز احصام خبر داد که علاوه بر عرضه گوشت غیرمجاز، در زمینه سرقت و نگهداری اموال مسروقه نیز فعالیت می‌کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سرهنگ ابوالقاسم قاسم‌پور فرمانده انتظامی شهرستان قرچک از کشف مخفیگاه کشتار غیرمجاز احشام و اموال سرقتی توسط پلیس اطلاعات و امنیت این شهرستان خبر داد.

وی افزود: در پی دریافت گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت افرادی در زمینه کشتار و عرضه غیرمجاز گوشت الاغ واقع در روستای محمد آباد، موضوع به صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس اطلاعات و امنیت شهرستان قرچک قرار گرفت.

سرهنگ قاسم‌پور گفت: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و هماهنگی قضائی، مخفیگاه مورد نظر را شناسایی و در بازرسی از آن ۵ رأس الاغ، اسکلت تعدادی از حیوانات ذبح‌شده، مقادیری اموال سرقتی در حجم تقریبی ۲ دستگاه نیسان، یک قبضه سلاح شکاری تک‌لول و یک دستگاه بی‌سیم پلیس کشف کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان قرچک با تأکید بر برخورد قاطع پلیس با فعالیت‌های مجرمانه، خاطرنشان کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضائی معرفی شدند و تحقیقات برای شناسایی سایر ابعاد این پرونده ادامه دارد.

وی در پایان از شهروندان خواست هرگونه فعالیت مشکوک را از طریق مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.