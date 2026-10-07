کنگره ملی «مراقبت از مادر و نوزاد سالم» با حضور استادان، متخصصان و پژوهشگران حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز به کار کرد.

کنگره ملی مراقبت از مادر و نوزاد سالم در بابل آغاز به کار کرد

کنگره ملی مراقبت از مادر و نوزاد سالم در بابل آغاز به کار کرد

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، کنگره ملی «مراقبت از مادر و نوزاد سالم» با حضور استادان، اعضای هیئت علمی، متخصصان، پژوهشگران و فعالان حوزه سلامت در دانشگاه علوم پزشکی بابل آغاز به کار کرد.

این کنگره با هدف تبادل آخرین یافته‌های علمی و تجربیات تخصصی در زمینه مراقبت از مادر و نوزاد و با مشارکت گروه‌های تخصصی مرتبط، به مدت سه روز برگزار می‌شود.

در آیین افتتاحیه این رویداد علمی، بر اهمیت ارتقای کیفیت مراقبت‌های دوران بارداری، زایمان و دوره نوزادی و نقش آموزش و پژوهش در بهبود سلامت مادر و کودک تأکید شد و سخنرانی‌های علمی، نشست‌های تخصصی و مباحث آموزشی در دستور کار قرار گرفت.

حسین قربانی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل، سلامت نوزادان را سرمایه آینده یک ملت دانست و گفت: برگزاری چنین کنگره‌هایی فرصتی برای گردهمایی جامعه علمی، انتقال دانش و تجربه و تقویت مسیر‌های علمی و درمانی در حوزه مراقبت از مادران و نوزادان است.

یدالله زاهدپاشا، استاد ممتاز دانشگاه علوم پزشکی بابل و رئیس کنگره ملی مراقبت از مادر و نوزاد سالم نیز بر ضرورت ارتقای کیفیت مراقبت‌های پیش و پس از زایمان تأکید کرد و گفت: افزایش بقای مادران و نوزادان همراه با ارتقای کیفیت زندگی آنان، از اهداف مهم نظام سلامت است.

وی افزود: مراقبت از مادر در دوران بارداری، هنگام زایمان و به‌ویژه ۴۲ روز نخست پس از زایمان باید با دقت بیشتری دنبال شود و کنترل خونریزی، تب، فشار خون، ضربان قلب و سایر علائم حیاتی مادر از نخستین دقایق و ساعات پس از زایمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس کنگره ملی مراقبت از مادر و نوزاد سالم، سلامت روان مادران را نیز مهم دانست و بر ضرورت شناسایی و غربالگری افسردگی و سایر اختلالات روانی پس از زایمان تأکید کرد.

زاهدپاشا کاهش سزارین‌های غیرضروری، به‌ویژه در زایمان نخست، را از موضوعات مهم حوزه سلامت مادران عنوان کرد و گفت: افزایش سزارین می‌تواند پیامد‌هایی برای بارداری‌ها و زایمان‌های بعدی به همراه داشته باشد.

وی همچنین بر آموزش خانواده‌ها درباره علائم خطر در نوزادان از جمله بی‌حالی، شیر نخوردن، استفراغ، تشنج و زردی تأکید کرد و گفت: در صورت مشاهده این علائم، نوزاد باید بدون تأخیر برای ارزیابی پزشکی به مراکز درمانی منتقل شود.

عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل نیز با تأکید بر اهمیت آموزش مادران و ترویج تغذیه با شیر مادر گفت: هزار روز طلایی زندگی از دوران بارداری آغاز می‌شود و دو سال نخست زندگی کودک نقشی تعیین‌کننده در سلامت و آینده او دارد.

اسماعیلی افزود: آموزش چهره‌به‌چهره مادران در مراکز و خانه‌های بهداشت و ارائه محتوای آموزشی درباره شیردهی می‌تواند در بهبود شاخص‌های سلامت کودکان مؤثر باشد.

وی بر ضرورت کاهش موانع تغذیه انحصاری با شیر مادر در ماه‌های نخست زندگی تأکید کرد و گفت: استفاده زودهنگام از شیشه و پستانک می‌تواند روند شیردهی را تحت تأثیر قرار دهد و لازم است خانواده‌ها نسبت به پیامد‌های آن آگاهی داشته باشند.

در حاشیه این کنگره، از دکتر یدالله زاهدپاشا به عنوان نخستین استاد ممتاز دانشگاه‌های علوم پزشکی شمال کشور تجلیل شد و گواهی استاد ممتازی از سوی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بابل به وی اهدا شد.

این آیین با هدف پاسداشت بیش از پنج دهه خدمات علمی، آموزشی، پژوهشی و اجتماعی زاهدپاشا در حوزه سلامت، به‌ویژه نوزادان و کودکان برگزار شد.