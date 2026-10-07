مکانیزه شدن ۸۰ درصد اراضی کشاورزی فیروزکوه، رشد ۱۲ درصدی تولید سیب‌زمینی در این شهرستان را به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، با مکانیزه شدن بیش از ۸۰ درصد از اراضی کشاورزی فیروزکوه و به‌کارگیری روش‌های نوین مدیریت آب و خاک، میزان تولید سیب‌زمینی در این شهرستان افزایش یافته است.

بر اساس پیش‌بینی‌ها، با توجه به بهبود فرآیند تولید، میزان برداشت امسال با رشد ۱۲ درصدی نسبت به سال گذشته، از ۸ هزار تن به بیش از ۹ هزار تن خواهد رسید.

فیروزکوه با تامین ۵۰ درصد از سیب زمینی تولیدی استان تهران بعنوان قطب تولید این محصول در استان محسوب می‌شود .