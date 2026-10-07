به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اصفهان؛ هشدار سطح زرد رنگ زمانی صادر می‌شود که رخداد پدیده‌ای جوی ممکن است در سفر‌ها و انجام کار‌های روزمره اختلالاتی ایجاد کند. هشدار زرد رنگ برای آگاهی مردم صادر می‌شود تا بتوانند آمادگی لازم را برای مواجهه با پدیده‌ای جوی که از حالت معمول کمی شدت بیشتری دارد، داشته باشند؛ همچنین از سوی دیگر مسئولان نیز در جریان این هشدار‌ها قرار می‌گیرند تا اگر لازم باشد تمهیداتی بیندیشند.

بر همین اساس، اداره کل هواشناسی استان اصفهان با صدور هشدار سطح زرد در خصوص وقوع ناپایداری‌های جوی اعلام کرد که روز شنبه ۱۸ مهرماه رگبار باران به صورت بارش‌های نقطه‌ای و محلی همراه با رعد و برق و وزش باد شدید موقت به ویژه مناطق غرب و شمال غرب استان از جمله شهرستان‌های بویین میان دشت، چادگان، خوانسار، فریدن (داران)، عسگران، فریدونشهر، گلپایگان، شاهین شهر و میمه، نطنز، ارتفاعات کاشان، چادگان و دهق را در بر می‌گیرد.

هواشناسی اصفهان همچنین درباره احتمال آب‌گرفتگی معابربه صورت موقتی، جاری شدن روان‌آب، وقوع صاعقه، وزش باد شدید موقتی، احتمال شکستن درختان کهنسال و فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی و لغزندگی جاده‌ها هشدار داده و در ادامه توصیه کرده است که هموطنان در سفر‌های برون شهری احتیاط کنند.

هواشناسی همچنین بر لزوم احتیاط در فعالیت‌های کوه‌نوردی، کشت محصولات کشاورزی و احتیاط در فعالیت‌های تفریحی نظیر طبیعت‌گردی تاکید کرده است.