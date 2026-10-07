همزمان با روز ملی روستا و عشایر، مدرسه خیریه بانو فاطمه منصوری در شهرستان ری افتتاح شدو معاون وزیر آموزش و پرورش در این مراسم، از اجرای ۲۳۰۰ طرح آموزشی با مشارکت خیرین در سراسر کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور در این مراسم با تبریک بازگشایی مدارس و روز ملی روستا و عشایر گفت : ۶۰ درصد از دو هزار و ۳۰۰ طرح آموزشی آماده بهره‌برداری با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز اجرا می‌شود که این میزان، بیانگر نقش مردم در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

حمید رضا خان محمدی افزود : این مدرسه به همت فاطمه منصوری و خانواده ایشان و به یاد همسر و پدر خانواده ساخته شده است و این اقدام خیرخواهانه نشان‌دهنده علاقه مردم به آینده فرزندان ایران و مسئولیت‌پذیری اجتماعی آنها است.

همچنین مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران در این مراسم گفت : با مجاهدت مسئولان، سازمان نوسازی مدارس و همکاری خیرین، رتبه استان در این زمینه از ۲۸ به ۱۹ بهبود یافته و سرانه فضای آموزشی نیز از ۵.۳ به ۵.۸۵ مترمربع افزایش یافته است.

یوسف بهارلو کاهش تعداد دانش‌آموزان در هر کلاس درس را یکی دیگر از ثمرات توسعه فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت : میانگین تعداد دانش‌آموزان در کلاس‌های درس در شهرستان‌های استان تهران از ۳۳ نفر به ۲۸ نفر کاهش یافته است که این امر می‌تواند شرایط مطلوب‌تری را برای فعالیت معلمان، برقراری ارتباط بیشتر با دانش‌آموزان و بالا بردن کیفیت فرایند یاددهی و یادگیری فراهم آورد.

مدیرکل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران همچنین از پیشرفت در زمینه‌ی فضای ورزشی مدارس خبر داد و گفت: در ماه‌های اخیر نزدیک به ۱۶۰ هزار مترمربع فضای ورزشی درون‌مدرسه‌ای در سطح کشور ایجاد شده و استان تهران نیز در این بخش پیشرفت‌های آشکاری داشته است.