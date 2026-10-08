قائم‌مقام مدیرعامل سایپا از تولید انبوه موتور‌های جدید دوگانه‌سوز و هیبریدی خبر داد و گفت: این موتور‌ها از سال آینده روی برخی محصولات این گروه خودروسازی نصب و عرضه خواهند شد.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، مهدی رادمنش در نشست تخصصی کاهش مصرف سوخت خودرو‌ها با اشاره به ضرورت کاهش مصرف سوخت در خودرو‌های تولید داخل، گفت: متوسط مصرف سوخت خودرو‌های نو در کشور ۸.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است، در حالی که متوسط مصرف سوخت خودرو‌های سایپا ۷.۳ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر است و باید کاهش یابد.

وی افزود: دولت سیاست‌های کلانی را در زمینه کاهش مصرف سوخت ابلاغ کرده است و بر همین اساس، سایپا برنامه‌ریزی کرده است متوسط مصرف سوخت سبد محصولات خود را از ۷.۳ لیتر به ۵.۵ لیتر در هر ۱۰۰ کیلومتر کاهش دهد.

قائم‌مقام مدیرعامل سایپا با اشاره به استفاده از نسل قدیمی موتور‌ها در برخی محصولات این گروه خودروسازی گفت: ارتقای موتور‌های موجود در دستور کار قرار دارد و برخی محصولات نیز قابلیت نصب مخزن گاز را دارند؛ بنابراین افزایش تولید خودرو‌های گازسوز را دنبال می‌کنیم.

رادمنش افزود: موتور‌های جدیدی در گروه سایپا طراحی شده و در دست تولید هستند، موتور‌های تنفس طبیعی و توربو شارژ جدید را توسعه خواهیم داد و از ابتدای سال آینده یکی از موتور‌های جدید در یکی از محصولات عرضه خواهد شد.

وی ادامه داد: برای موتور‌های جدید، نسخه‌های هیبریدی و گازسوز نیز پیش‌بینی شده است و سه محصول سایپا از نیمه دوم سال ۱۴۰۶ با این نوع موتور‌ها وارد خط تولید خواهند شد.