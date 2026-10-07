فرماندار و رئیس هیأت اجرایی شهرستان پردیس، با برگزاری مانور جامع انتخابات الکترونیک، بر ضرورت آمادگی کامل عوامل اجرایی برای برگزاری انتخاباتی دقیق، شفاف و قانونمند تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مانور آمادگی انتخابات الکترونیک هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا و نخستین میان‌دوره‌ای ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، با هدف ارزیابی آمادگی عوامل اجرایی، بررسی زیرساخت‌های ارتباطی و شناسایی و رفع نواقص احتمالی در شهرستان پردیس برگزار شد.

رضا طاهرخانی، فرماندار شهرستان پردیس، در جریان این مانور اظهار کرد: برگزاری مانور‌های انتخاباتی فرصت مناسبی برای ارزیابی میزان آمادگی عوامل اجرایی، بررسی تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی و شناسایی نقاط ضعف احتمالی پیش از برگزاری انتخابات است.

وی افزود: تمامی فرآیند‌های مرتبط با انتخابات الکترونیک باید پیش از روز برگزاری انتخابات مورد آزمون و ارزیابی قرار گیرد تا در صورت وجود هرگونه نقص یا اختلال، فرصت کافی برای رفع آن و ارتقای آمادگی مجموعه اجرایی فراهم باشد.

فرماندار شهرستان پردیس با تأکید بر اهمیت آموزش مستمر عوامل اجرایی انتخابات گفت: آشنایی دقیق عوامل اجرایی با وظایف، فرآیند‌ها و الزامات انتخابات الکترونیک، نقش مهمی در کاهش خطا و افزایش دقت و سرعت در اجرای فرآیند انتخابات دارد و آموزش‌ها تا زمان برگزاری انتخابات استمرار خواهد داشت.

طاهرخانی، صیانت از آرای مردم و رعایت قانون را محور اصلی فعالیت ستاد انتخابات شهرستان دانست و تصریح کرد: رأی مردم امانت است و همه عوامل اجرایی موظف هستند از مرحله آغاز رأی‌گیری تا ثبت و اعلام نتایج، تمامی فرآیند‌ها را با دقت، شفافیت، امانتداری و در چارچوب قانون اجرا کنند.

وی همچنین بر ضرورت هماهنگی میان عوامل اجرایی، نظارتی، انتظامی و دستگاه‌های مرتبط تأکید کرد و گفت: برگزاری انتخاباتی سالم، امن و باشکوه نیازمند هماهنگی و همکاری همه مجموعه‌های دخیل در فرآیند انتخابات است و باید این هماهنگی از هم‌اکنون به‌صورت جدی دنبال شود.

در این مانور، فرآیند‌های اجرایی انتخابات الکترونیک، تجهیزات و زیرساخت‌های ارتباطی و میزان آمادگی عوامل مرتبط مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت و نقاط قابل بهبود نیز برای رفع نواقص احتمالی شناسایی شد