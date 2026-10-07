اعضای جدید هیئت‌رئیسه اتاق اصناف بهارستان در آیینی رسمی معرفی شدند و رئیس جدید این نهاد، برنامه‌های خود را در راستای تقویت نظارت و قانونی‌سازی واحدهای صنفی تشریح کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، امیر اسماعیلی آتشگاه رئیس جدید اتاق اصناف شهرستان بهارستان در حاشیه این مراسم با اشاره به برنامه‌های اتاق اصناف برای تقویت نظارت بر واحد‌های صنفی گفت: با همکاری اتحادیه‌ها و واحد بازرسی اتاق اصناف، به‌طور میانگین هفته‌ای حدود ۳۰۰ مورد بازرسی از واحد‌های صنفی شهرستان انجام می‌شود که در هفته گذشته ۱۸ مورد تخلف شناسایی و برای متخلفان ۱۸۱ میلیون ریال جریمه صادر شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش نرخ ارز و گزارش‌هایی درباره اختلاف میان قیمت درج‌شده روی کالا و قیمت فاکتور، بازرسی‌های ویژه و فشرده از واحد‌های صنفی در روز‌ها و هفته‌های آینده انجام خواهد شد و در صورت احراز تخلف، پرونده متخلفان به تعزیرات حکومتی ارجاع می‌شود.

رئیس اتاق اصناف بهارستان با بیان اینکه در مرحله نخست تلاش می‌شود برخورد‌ها جنبه ارشادی داشته باشد، تأکید کرد: در صورت تکرار تخلف، واحد صنفی برای برخورد قانونی به تعزیرات معرفی خواهد شد.

اسماعیلی آتشگاه همچنین تعداد واحد‌های صنفی دارای پروانه در شهرستان بهارستان را نزدیک به ۳۰ هزار واحد اعلام کرد و گفت: بر اساس گزارش‌های بازرسی، حدود ۲۰ درصد دیگر از واحد‌های صنفی بدون مجوز فعالیت می‌کنند که بخش قابل توجهی از این واحد‌ها به دلیل مشکلات مربوط به کدپستی امکان دریافت پروانه کسب ندارند.

وی افزود: اتاق اصناف این موضوع را با اداره پست شهرستان پیگیری خواهد کرد تا با رفع مشکلات موجود، واحد‌های صنفی فاقد مجوز نیز تحت پوشش نظارتی اتاق اصناف قرار گیرند.