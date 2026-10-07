به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه خوزستان از شناسایی و مهار نشت محدود نفت‌گاز در خط لوله ۱۲ اینچ آبادان-اهواز خبر داد.

مهرداد حقیقیان گفت: این حادثه بامداد امروز ۱۵ مهر در پی ایجاد انشعاب غیرمجاز توسط سارقان مواد نفتی رخ داد که با شناسایی سریع سامانه‌های پایش فشار و جریان، عملیات انتقال متوقف و تیم‌های عملیاتی و حراستی به محل اعزام شدند.

وی افزود: با اقدام فوری کارکنان، عملیات ایمن‌سازی، مهار نشت، ترمیم خط و پاکسازی محل در کوتاه‌ترین زمان انجام شد و خط لوله هم‌اکنون در مدار بهره‌برداری قرار دارد.

حقیقیان تأکید کرد: اقدامات حفاظتی برای جلوگیری از تکرار این‌گونه سرقت‌ها با همکاری مراجع قضایی و انتظامی در حال انجام است.