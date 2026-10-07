۷۳۳ کانون فرهنگی هنری در مساجد روستایی مازندران در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، هنری، ورزشی و اجتماعی فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران با تأکید بر نقش مساجد روستایی در عرصه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: فعالیت‌ها و خدمات مساجد و کانون‌های فرهنگی هنری در روستا‌ها باید بیش از گذشته روایت و دیده شود.

علیرضا مومنی خنکدار با گرامیداشت روز روستا و عشایر افزود: در بسیاری از روستا‌های مازندران، مسجد همچنان محور حضور مردم و یکی از مهم‌ترین پایگاه‌های فرهنگی، اجتماعی و تربیتی است و کانون‌های فرهنگی هنری نیز با حضور نوجوانان و جوانان، این ظرفیت را فعال‌تر کرده‌اند.

وی گفت: برگزاری برنامه‌های قرآنی و فرهنگی، کلاس‌های آموزشی، فعالیت‌های هنری و ورزشی، کتابخوانی، اردوها، برنامه‌های اوقات فراغت و مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی، بخشی از خدماتی است که بچه‌های مسجد در روستا‌های استان ارائه می‌کنند.

مومنی خنکدار با تأکید بر ضرورت روایت این فعالیت‌ها افزود: هر روستا یک روایت دارد و مسجد می‌تواند راوی فرهنگ، همدلی، خدمت، استعداد‌های جوانان و ظرفیت‌های بومی روستا باشد.

وی بر استفاده از ظرفیت رسانه و فضای مجازی برای معرفی فعالیت‌های مساجد تأکید کرد و گفت: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد باید فعالیت‌های واقعی و اثرگذار بچه‌های مسجد را به جامعه معرفی کنند تا تصویر واقعی‌تری از مسجد زنده و روستای پویا ارائه شود.

مدیر ستاد کانون‌های فرهنگی هنری مساجد مازندران گفت: در استان یک هزار و ۲۹۳ کانون فرهنگی هنری مسجد فعالیت دارند که ۷۳۳ کانون در روستا‌ها و ۵۲۰ کانون در شهر‌ها مستقر هستند.

وی افزود: همچنین ۴۴۰ کتابخانه عمومی مساجد در استان فعال است که ۲۰۵ کتابخانه در شهر‌ها و ۲۳۵ کتابخانه در روستا‌ها به مردم خدمت‌رسانی می‌کنند.