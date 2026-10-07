به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دانشگاه مازندران با توسعه آموزش و پژوهش در حوزه مهندسی پلیمر، گام تازه‌ای برای تربیت نیروی متخصص، توسعه پژوهش‌های کاربردی و تقویت ارتباط دانشگاه با صنایع پلیمری منطقه و کشور برداشته است.

همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید، رشته کارشناسی مهندسی پلیمر با حمایت ریاست دانشگاه مازندران در دانشکده مهندسی و فناوری این دانشگاه راه‌اندازی شد.

با حمایت خانه صنعت، معدن و تجارت و انجمن صنایع شیمیایی و پلیمری استان مازندران نیز ۱۰ نفر از دانشجویان این رشته از ابتدای تحصیل به‌صورت بورسیه صنعتی جذب صنایع خواهند شد تا ارتباط دانشگاه و صنعت از نخستین گام‌های تحصیل دانشجویان شکل گیرد.

در ادامه این مسیر، گروه آموزشی مهندسی پلیمر دانشگاه مازندران فعالیت خود را آغاز کرده و رشته کارشناسی ارشد مهندسی پلیمر ـ گرایش فرآورش نیز به مجموعه رشته‌های دانشگاه افزوده شده است.

مرکز تحقیقات مواد پیشرفته پلیمری از دیگر اقدامات دانشگاه مازندران در این حوزه است؛ مرکزی که با تمرکز بر مسائل و نیاز‌های پژوهشی، فناورانه و صنعتی استان و کشور، می‌تواند حلقه اتصال دانشگاه، پژوهش و صنعت در حوزه مواد پلیمری باشد.

دانشگاه مازندران همچنین در آبان ۱۴۰۶ میزبان نهمین همایش ملی علوم و تکنولوژی پلیمر «همپا» خواهد بود؛ رویدادی که زمینه گردهمایی استادان، پژوهشگران، دانشجویان و فعالان صنعت پلیمر و تقویت همکاری‌های علمی و صنعتی را فراهم می‌کند.