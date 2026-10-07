به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، عبدالحمید شرفی با اشاره به تحقق بیش از ۸۵ درصد مصوبات سفر نخست استاندار تهران به بهارستان گفت: مخزن ۱۰ هزار مترمکعبی آب صالحیه، از طرح‌های این سفر، آبگیری شده و پس از تکمیل اقدامات عمرانی و پدافند غیرعامل، تا پایان مهرماه وارد مدار بهره‌برداری می‌شود.

وی افزود: با بهره‌برداری از این مخزن و ورود پست ۶۳ کیلوولت صالحیه به مدار، بخشی از مشکلات مردم در زمینه تأمین آب و برق برطرف خواهد شد و احداث مخازن جدید در صالحیه، گلستان و نسیم‌شهر نیز برای تقویت زیرساخت‌های تأمین پایدار آب در حال پیگیری است.

محمد آگاهی‌مند، شهردار صالحیه نیز از اجرای حدود ۱۵ طرح عمرانی در این شهر خبر داد و گفت: سالن اجلاس، مجموعه چهار سالن ورزشی، خانه کشتی، خانه ژیمناستیک، خانه هنر‌های رزمی، مدرسه و تصفیه‌خانه پارک جنگلی از جمله طرح‌های در حال اجراست.

وی با بیان اینکه برخی طرح ها به پیشرفت ۱۰۰ درصدی رسیده و آماده بهره‌برداری هستند، افزود: میزان پیشرفت سایر طرح‌ها نیز بین ۲۰ تا ۷۰ درصد است.

شهردار صالحیه اعتبار مجموع پروژه‌های عمرانی در دست اجرای مدیریت شهری را حدود ۳۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: تلاش می‌شود بخشی از این طرح‌ها تا دهه فجر امسال به بهره‌برداری برسد.