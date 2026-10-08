به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، به همراه رؤسا و معاونان مربوطه با هدف ارتباط مستقیم و چهره‌به‌چهره مسئولان انتظامی با شهروندان و رسیدگی به درخواست‌ها، مسائل و مطالبات انتظامی مردم، در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ حضور یافتند و به صورت مستقیم پاسخگوی درخواست‌ها و مطالبات شهروندان بودند.

در این حضور بیش از ۵۰۰۰ درخواست و مطالبه از سوی شهروندان در حوزه‌های مختلف پلیس راهور مطرح شد که بخش قابل توجهی از آنها به تخلفات و جرایم رانندگی، خدمات گواهینامه، شماره‌گذاری و فرآیندهای مرتبط با آموزش رانندگی اختصاص داشت.

سردار احمد کرمی‌اسد جانشین پلیس راهور فراجا در حاشیه این دیدار گفت: تا کنون و بعداز گذشت تنها ۲ ساعت از شروع ارتباط مستقیم مسئولین راهور با شهروندان، عمده درخواست‌های مردم در حوزه تخلفات رانندگی، به موضوع کاهش یا بخشودگی جرایم مربوط می‌شد که موارد مطرح‌ شده بررسی و در خصوص آنها ارشاد، راهنمایی و دستورات لازم صادر شد.

وی افزود: در کنار موضوع جرایم، خدماتی مانند شماره‌گذاری، صدور گواهینامه و فرآیندهای مرتبط با آموزش رانندگی نیز از جمله مطالبات شهروندان بود که با حضور معاونان و مسئولان مربوطه بررسی و در موارد قابل پیگیری، دستورات لازم برای تسریع در ارائه خدمات صادر شد.

جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: یکی از محورهای مهم فعالیت پلیس راهور، کاهش مراجعات حضوری شهروندان و توسعه خدمات غیرحضوری است. در همین راستا، در حوزه صدور، تعویض و المثنی گواهینامه اقداماتی انجام شده تا شهروندان بتوانند بخش بیشتری از فرآیندهای مربوطه را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.

سردار کرمی‌اسد با اشاره به حوزه آموزشگاه‌های رانندگی تصریح کرد: در حوزه آموزش رانندگی نیز با توجه به شرایط و فرآیندهای موجود، با حضور مسئولان مجموعه صدور گواهینامه، راهکارهای مناسب برای تسهیل و بهبود ارائه خدمات به متقاضیان بررسی و دنبال شده است تا فرآیند آموزش و دریافت خدمات مرتبط با گواهینامه با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.

وی افزود: هدف پلیس راهور این است که با استفاده از ظرفیت فناوری و سامانه‌های هوشمند، فرآیندهای مربوط به آموزش، آزمون، صدور و سایر خدمات گواهینامه تا حد امکان تسهیل و از مراجعات غیرضروری شهروندان به مراکز و آموزشگاه‌ها کاسته شود.

جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش هوشمندسازی در تحول خدمات پلیس گفت: بر اساس تدابیر ابلاغی، هوشمندسازی یکی از موضوعات کلیدی در پلیس راهور است و این مجموعه به عنوان یکی از پلیس‌های پیشرو در استفاده از سامانه‌ها و تجهیزات هوشمند، اقدامات متعددی را در این زمینه دنبال می‌کند.

سردار کرمی‌اسد ادامه داد: در فرآیند استعلام و تأیید پرونده‌های گواهینامه رانندگی، پیش از این تکمیل و تأیید پرونده ممکن بود تا ۱۰ روز زمان ببرد، اما اکنون با استفاده از هوش مصنوعی و ربات طراحی‌شده، این فرآیند در کمتر از چند ساعت انجام می‌شود.این اقدام نمونه‌ای از ظرفیت هوشمندسازی در پلیس راهور است که می‌تواند ضمن افزایش سرعت و دقت، زمان انتظار شهروندان را کاهش داده و کیفیت ارائه خدمات را نیز ارتقاء دهد.

جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به اقدامات انجام‌ شده برای انضباط‌بخشی به ترافیک تصریح کرد: سامانه «کنترل سرعت بحرانی» با هدف پیشگیری از رفتارهای مخاطره‌آمیز رانندگان طراحی شده و در حال حاضر در ۲ شریان اصلی کشور در حال اجراست و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌ شده، حداکثر تا پایان مهرماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.

سردار کرمی‌اسد درباره خطای احتمالی سامانه‌های ثبت تخلفات رانندگی نگفت: در تمامی سامانه‌های کنترل تخلفات در دنیا، درصدی از خطای سامانه‌ای وجود دارد و محدوده ۵ تا ۱۰ درصد به عنوان خطای متعارف سامانه‌ها شناخته می‌شود. پلیس راهور نیز برای کاهش این خطا، موضوع کالیبراسیون و پایش مستمر دوربین‌ها را دنبال می‌کند.

وی با اشاره به موضوع مخدوش کردن پلاک خودروها افزود: دستکاری و مخدوش کردن پلاک یک رفتار مجرمانه است و پلیس با استفاده از سامانه‌های هوشمند، نسبت به شناسایی این افراد و معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام می‌کند.

جانشین پلیس راهور فراجا گفت: اگر تخلفی به اشتباه برای شهروندی ثبت شده باشد، موضوع قابل بررسی و پیگیری است و در صورت احراز اشتباه، پلیس راهور نسبت به اصلاح و رفع تخلف ثبت‌شده اقدام خواهد کرد.