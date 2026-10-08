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جانشین پلیس راهور گفت: با استفاده از هوش مصنوعی، فرآیند تأیید پروندههای گواهینامه که پیش از این چند روز زمان میبرد، اکنون در کمتر از چند ساعت انجام میشود.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، به همراه رؤسا و معاونان مربوطه با هدف ارتباط مستقیم و چهرهبهچهره مسئولان انتظامی با شهروندان و رسیدگی به درخواستها، مسائل و مطالبات انتظامی مردم، در مرکز نظارت همگانی ۱۹۷ حضور یافتند و به صورت مستقیم پاسخگوی درخواستها و مطالبات شهروندان بودند.
در این حضور بیش از ۵۰۰۰ درخواست و مطالبه از سوی شهروندان در حوزههای مختلف پلیس راهور مطرح شد که بخش قابل توجهی از آنها به تخلفات و جرایم رانندگی، خدمات گواهینامه، شمارهگذاری و فرآیندهای مرتبط با آموزش رانندگی اختصاص داشت.
سردار احمد کرمیاسد جانشین پلیس راهور فراجا در حاشیه این دیدار گفت: تا کنون و بعداز گذشت تنها ۲ ساعت از شروع ارتباط مستقیم مسئولین راهور با شهروندان، عمده درخواستهای مردم در حوزه تخلفات رانندگی، به موضوع کاهش یا بخشودگی جرایم مربوط میشد که موارد مطرح شده بررسی و در خصوص آنها ارشاد، راهنمایی و دستورات لازم صادر شد.
وی افزود: در کنار موضوع جرایم، خدماتی مانند شمارهگذاری، صدور گواهینامه و فرآیندهای مرتبط با آموزش رانندگی نیز از جمله مطالبات شهروندان بود که با حضور معاونان و مسئولان مربوطه بررسی و در موارد قابل پیگیری، دستورات لازم برای تسریع در ارائه خدمات صادر شد.
جانشین پلیس راهور فراجا ادامه داد: یکی از محورهای مهم فعالیت پلیس راهور، کاهش مراجعات حضوری شهروندان و توسعه خدمات غیرحضوری است. در همین راستا، در حوزه صدور، تعویض و المثنی گواهینامه اقداماتی انجام شده تا شهروندان بتوانند بخش بیشتری از فرآیندهای مربوطه را بدون مراجعه حضوری انجام دهند.
سردار کرمیاسد با اشاره به حوزه آموزشگاههای رانندگی تصریح کرد: در حوزه آموزش رانندگی نیز با توجه به شرایط و فرآیندهای موجود، با حضور مسئولان مجموعه صدور گواهینامه، راهکارهای مناسب برای تسهیل و بهبود ارائه خدمات به متقاضیان بررسی و دنبال شده است تا فرآیند آموزش و دریافت خدمات مرتبط با گواهینامه با سهولت و سرعت بیشتری انجام شود.
وی افزود: هدف پلیس راهور این است که با استفاده از ظرفیت فناوری و سامانههای هوشمند، فرآیندهای مربوط به آموزش، آزمون، صدور و سایر خدمات گواهینامه تا حد امکان تسهیل و از مراجعات غیرضروری شهروندان به مراکز و آموزشگاهها کاسته شود.
جانشین پلیس راهور فراجا با تأکید بر نقش هوشمندسازی در تحول خدمات پلیس گفت: بر اساس تدابیر ابلاغی، هوشمندسازی یکی از موضوعات کلیدی در پلیس راهور است و این مجموعه به عنوان یکی از پلیسهای پیشرو در استفاده از سامانهها و تجهیزات هوشمند، اقدامات متعددی را در این زمینه دنبال میکند.
سردار کرمیاسد ادامه داد: در فرآیند استعلام و تأیید پروندههای گواهینامه رانندگی، پیش از این تکمیل و تأیید پرونده ممکن بود تا ۱۰ روز زمان ببرد، اما اکنون با استفاده از هوش مصنوعی و ربات طراحیشده، این فرآیند در کمتر از چند ساعت انجام میشود.این اقدام نمونهای از ظرفیت هوشمندسازی در پلیس راهور است که میتواند ضمن افزایش سرعت و دقت، زمان انتظار شهروندان را کاهش داده و کیفیت ارائه خدمات را نیز ارتقاء دهد.
جانشین پلیس راهور فراجا با اشاره به اقدامات انجام شده برای انضباطبخشی به ترافیک تصریح کرد: سامانه «کنترل سرعت بحرانی» با هدف پیشگیری از رفتارهای مخاطرهآمیز رانندگان طراحی شده و در حال حاضر در ۲ شریان اصلی کشور در حال اجراست و بر اساس برنامهریزی انجام شده، حداکثر تا پایان مهرماه در سراسر کشور اجرایی خواهد شد.
سردار کرمیاسد درباره خطای احتمالی سامانههای ثبت تخلفات رانندگی نگفت: در تمامی سامانههای کنترل تخلفات در دنیا، درصدی از خطای سامانهای وجود دارد و محدوده ۵ تا ۱۰ درصد به عنوان خطای متعارف سامانهها شناخته میشود. پلیس راهور نیز برای کاهش این خطا، موضوع کالیبراسیون و پایش مستمر دوربینها را دنبال میکند.
وی با اشاره به موضوع مخدوش کردن پلاک خودروها افزود: دستکاری و مخدوش کردن پلاک یک رفتار مجرمانه است و پلیس با استفاده از سامانههای هوشمند، نسبت به شناسایی این افراد و معرفی آنها به مراجع قضایی اقدام میکند.
جانشین پلیس راهور فراجا گفت: اگر تخلفی به اشتباه برای شهروندی ثبت شده باشد، موضوع قابل بررسی و پیگیری است و در صورت احراز اشتباه، پلیس راهور نسبت به اصلاح و رفع تخلف ثبتشده اقدام خواهد کرد.