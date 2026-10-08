رئیس هیئت پارلمانی کشورمان با نشان دادن تصاویر دلخراش شهدا و مجروحان حمله آمریکا به ایران در مجمع عمومی اتحادیه بین‌المجالس جهانی(IPU) در تانزانیا که نمایندگان مجالس حاضر در این اجلاس را تحت تأثیر قرار داده بود، گفت: محاکمه و مجازات، تنها راه توقف جنگ است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، منوچهر متکی رئیس شورای اجرایی اتحادیه بین المجالس جهانی(IPU) مجلس که در رأس هیأتی پارلمانی به آروشای تانزانیا سفر کرده است در سخنرانی خود در مجمع عمومی صدوپنجاه‌وسومین اجلاس اتحادیه IPU ضمن قدرددانی از پارلمان، دولت و مردم تانزانیا به‌خاطر میهمان‌نوازی و سازمان‌دهی موفق این اجلاس، گفت: امروز ۷ اکتبر، یادآور قیام مردمی است که از ظلم صهیونیست‌ها در سرزمین خود به ستوه آمده و به مرگ تدریجی در زندان‌های غزه تن ندادند. یاد بیش از ۷۶۰0۰ شهید غزه را گرامی می‌داریم و برای ۱۳۰ هزار مجروح جنایات اسرائیل دعا می‌کنیم.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: حکمرانی مطلوب، فراگیری، اعتماد و فرصت، چهار جلوه از یک حقیقت واحدند؛ کرامت انسان‌ها در گرو شنیده‌شدن صدای آنان و داشتن فرصت برای ساختن آینده خود است.

غرب آسیا گرفتار جنگ‌طلبی رژیم آپارتاید نوین شده است

وی با بیان اینکه مردم منطقه غرب آسیا، از ایران و فلسطین تا سوریه و لبنان، گرفتار جنگ‌طلبی یک رژیم آپارتاید نوین شده‌اند، اظهار داشت: در ۲۸ فوریه ۲۰۲۶، آمریکا و رژیم اسرائیل در اقدامی تجاوزکارانه، جنگ را به کشور من تحمیل کردند. ایران از حق ذاتی دفاع مشروع خود، مقرر در ماده ۵۱ منشور ملل متحد، استفاده کرد و علی‌رغم تحمل خسارات سنگین، درس‌هایی به‌یادماندنی به متجاوزین داد.

متکی تصویر رهبر شهید و نوه ۱۴ ماهه شهید ایشان را به نمایندگان مجالس حاضر در این نشست نشان داد و یادآور شد: آنان رهبر عالی‌قدر ما و هزاران نفر از مردم ما را به شهادت رساندند و زیرساخت‌های غیرنظامی، شامل بیش از ۸۰ هزار واحد ساختمانی از جمله بیمارستان‌ها، مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز جمعیت هلال‌احمر را مورد حمله بی‌رحمانه قرار دادند.

رئیس هیأت پارلمانی کشورمان در حالی که در این بخش از سخنان خود تصاویر مربوط به تجاوز آمریکا به ایران از جمله مدرسه میناب را به حضار نشان می داد و آنها نیز تحت تأثیر قرار گرفته بودند، گفت: در نخستین روز تجاوز، آمریکا با موشک‌های تاماهاوک به دبستان دخترانه شجره طیبه میناب در استان هرمزگان حمله کرد و ۱۶۸ نفر از دانش‌آموزان، معلمان و کارکنان مدرسه را به شهادت رساند. بأی ذنب قتلت گناهشان چه بود؟

ملت آمریکا در حال تجربه یکی از احمق‌ترین رؤسای جمهور خود است

وی در ادامه با یادآوری فاجعه تلخ دیگری در جریان این تجاوزات، عنوان کرد: در همان روز، متجاوزان در لامرد استان هرمزگان، مجموعه فرهنگی و ورزشی را هدف قرار دادند و بیش از ۱۲۰ نفر را شهید و زخمی کردند.

متکی همچنین تصریح داشت: در شب اول سپتامبر، آمریکا در کوهستک استان هرمزگان، مراسم عروسی را هدف قرار داد که در پی آن بیش از ۷۰ نفر از حاضران شهید و مجروح شدند.

رئیس هیأت پارلمانی کشورمان در ادامه خطاب به حضار گفت: به‌عنوان نماینده ملت ایران از همینجا خطاب به مردم آمریکا می‌گویم: کشور شما در حال تجربه یکی از احمق‌ترین رؤسای ‌جمهور تاریخ آمریکا است.

محاکمه و مجازات تنها راه توقف جنگ است/ اجازه تنش سیاسی منطقه‌ای در دوره پساجنگ نمی‌دهیم

وی ادامه داد: دونالد ترامپ، جنگ، دخالت تجاوزکارانه، سرقت اموال ملت ها، و تهدید به اشغال سرزمین های دیگران از کانادا و گرین لند تا آمریکای لاتین و آسیا را برای جهان به ارمغان آورده است. او از ترس افشاگری در اپستین در دام جلاد دیگر، نتانیاهو، افتاده و مرتکب این جنایات می شود.

به‌زودی حکم قصاص جنایتکاران شهادت رهبر عالی، فرماندهان و هزاران ایرانی شهید صادر خواهد شد

متکی در ادامه خطاب خود به مردم آمریکا با بیان اینکه ملت ایران از شما انتظار دارد به ندای وجدان خود پاسخ داده و نقض حقوق بین الملل و تجاوز نظامی آمریکا و رژیم اسرائیل را محکوم کنید، اظهار کرد: البته ملت ایران با بغضی در گلو و خشمی مقدس در دل، ۲۲۰ شب است که با حضور شبانه در خیابان‌ها و میدان‌ها، انتقام از جلادان و در رأس آنها ترامپ و نتانیاهو، را فریاد می زنند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه IPU در مجلس تأکید کرد: محاکم قضایی ایران، پرونده این جنایتکاران را در شهادت ژنرال قاسم سلیمانی، دانشمندان و فرماندهان نظامی، هزاران نفر از شهروندان و شهادت رهبر عالی سیاسی و دینی جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خامنه‌ای را در دستور بررسی دارد و به زودی حکم قصاص آنها صادر خواهد شد که بر اساس رهنمود رهبر عالی جدید انقلاب، آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای، آزادگان جهان مجری حکم قصاص خواهند بود.

وی در ادامه تأکید کرد: توقف، تهدید و جنگ افروزی تنها با محاکمه و مجازات متجاوزین میسر است. نگذارید دادگاه لاهه را که بر اساس شکایت آفریقای جنوبی حکم بازداشت نتانیاهوی کودک کش را صادر کرده، تحت فشار و ارعاب قرار دهند.

رفع عامل مسدودکننده تنگه هرمز، موجب گشایش آن خواهد شد

متکی همچنین با یادآوری این مطلب که تنگه هرمز در ۴۷ سال گذشته برای رفت و آمد کشتی های تجاری ، نفتی و غیره آزاد بود، عنوان کرد: با وجود سوءاستفاده ناوهای جنگی آمریکا در ۴۰ سال گذشته و تأسیس پایگاه‌های متعدد نظامی در کشورهای منطقه، تا پیش از حمله وحشیانه و جنگ تجاوزکارانه آمریکایی - صهیونی به جمهوری اسلامی ایران، این رفت و آمدها جریان داشت.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، همچنین افزود: جنگ تحمیلی ذکر شده، علت اصلی مشکل ایجاد شده است و در حال حاضر نیز، رفع عامل مسدود کننده تنگه هرمز، موجب گشایش آن خواهد شد.

رئیس هیئت پارلمانی ایران در پایان خطاب به کشورهای همسایه ایران هشدار داد: به همسایگان می گوییم که مراقب باشید، تنش سیاسی منطقه‌ای با اراده جنگ افروزان، جایگزین جنگ مخرب نظامی در دوره پساجنگ نشود؛ البته جمهوری اسلامی ایران قطعاً چنین اجازه ای را نخواهد داد.

گفتنی است، عبدالحسین روح الامینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه و نماینده مردم تهران، سیدشمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم تنکابن، علی اصغر باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و نماینده مردم بابلسر و فتح الله توسلی سخنگوی کمیسیون اقتصادی و نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس از دیگر اعضای هیئت پارلمانی اعزامی کشورمان به تانزانیا هستند.