به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، مسابقات دو و میدانی استعداد‌های برتر نونهالان و انتخابی تیم ملی نوجوانان گرامیداشت شهدای جنگ رمضان و سردار شهید حاج حسین همدانی با حضور ۱۰۵ ورزشکار به میزبانی استان همدان برگزار شد.

تیم دو و میدانی استان بوشهر با ۶ ورزشکار در این مسابقات حضور یافت و موفق شد با کسب ۲ مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، در مجموع ۵ مدال ارزشمند به کار خود پایان داد.

در این مسابقات، ایلیا آستانه مقام اول پرتاب وزنه نوجوانان، سام کهریزی مقام دوم پرش طول، پوریا بازیار مقام اول پرش طول نونهالان و محمد جواد مردانی مقام دوم ۱۰۰ متر نونهالان و مقام سوم پرتاب وزنه را به دست آوردند.