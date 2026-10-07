به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران، علی باقری گفت: در راستای صیانت از عرصه‌های ملی و تشدید اقدامات حفاظتی، نیرو‌های یگان حفاظت منابع طبیعی در چند عملیات جداگانه، برای رفع آثار تصرف و برخورد با تخلفات حوزه منابع طبیعی اقدام کردند.

وی افزود: در روستای کپین شهرستان آمل، واقع در سری سه حفاظتی تورانکلا از حوزه ۵۲، پس از شناسایی تصرف عدوانی اراضی ملی، مأموران منابع طبیعی با اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع برای جمع‌آوری آثار تصرف اقدام کردند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران-ساری ادامه داد: در این عملیات که با حضور مأموران یگان حفاظت منابع طبیعی استان، سرجنگلبانی‌های امامزاده عبدالله و شاهزید و عوامل حفاظتی شرکت صنایع چوب و کاغذ مازندران انجام شد، حدود ۲ هزار مترمربع از عرصه‌های ملی آزادسازی و به بیت‌المال بازگردانده شد.

باقری همچنین از اجرای دو فقره آزادسازی زمین در محدوده جنگلی مرزناک بابلکنار خبر داد و گفت: در این عملیات نیز حدود ۸۰۰ مترمربع از عرصه‌های ملی که مورد تعرض قرار گرفته بود، با همکاری نیرو‌های حفاظتی شرکت آذررود و مأموران یگان حفاظت بابلکنار آزاد و به عرصه‌های ملی بازگشت شد.

وی با تأکید بر ضرورت حفاظت مستمر از جنگل‌ها و مراتع استان افزود: برخورد با تصرف اراضی ملی، جلوگیری از تخریب عرصه‌های طبیعی و مقابله با حمل غیرمجاز چوب از برنامه‌های مستمر یگان حفاظت منابع طبیعی است و گشت‌ها و پایش‌های حفاظتی در نقاط مختلف استان ادامه دارد.

به گفته باقری، مردم نیز می‌توانند هر گونه تخلف و حادثه در عرصه‌های منابع طبیعی را به شماره ۱۵۰۴ اطلاع دهند.