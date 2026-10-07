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رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، عملیات دشمن شکن طوفان الاقصی را فراتر از تصور رژیم جعلی صهیونیستی دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، سرلشکر عبداللهی در پیامی به مناسبت سالگرد عملیات دشمن شکن طوفان الاقصی تاکید کرد: ۷ اکتبر راهبرد تدافعی جبهه مقاومت را به راهبرد تهاجمی برای دفاع مشروع از مردم فلسطین و سرزمین متعلق به آنان تبدیل نمود و به افول رژیم غاصب کودک کش و ظالم صهیونیستی سرعت بخشید.
در بخش دیگری از پیام رئیس ستادکل نیروهای مسلح و فرمانده قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا آمده: دشمنان امت اسلامی به ویژه صهیونیست های جنایتکار و بی وطن باید بدانند که حماسه آفرینی های شهدای جبهه مقاومت به ویژه شهدای والا مقام حاج قاسم سلیمانی، سید حسن نصرالله، اسماعیل هنیه و یحیی سنوار تداوم خواهد داشت و پایان رژیم اشغالگر قدس را رقم خواهد زد.
سرلشکر عبداللهی در پایان این پیام تصریح کرده: به فضل الهی منویات و تدابیر قائد شهید امت حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای قدس الله نفسه الزکیه و رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله سید مجتبی حسینی خامنه ای مدظله العالی در دفاع از آرمان مقدس فلسطین و جبهه مقاومت تا آزادی قدس شریف ادامه خواهد داشت.