به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ عرفان سلطانی متولد شیراز، اصالتاً اروندکناری و ساکن آبادان، با تحصیل در مدارس استعداد‌های درخشان و چهار سال تلاش مستمر، رتبه چهار منطقه سه و ۲۹ کشوری گروه آزمایشی علوم تجربی را به دست آورد و حالا رؤیای تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را دنبال می‌کند.

عرفان، دانش‌آموز مدارس استعداد‌های درخشان، از چهار سالی می‌گوید که برای رسیدن به هدفش گاهی روزانه ۱۲ ساعت درس خوانده است؛ مسیری که به گفته خودش با حمایت خانواده و تمرکز بر هدف طی شد.

او که تحصیلش را به صورت جهشی ادامه داده است، می‌گوید در این چهار سال تلفن همراه نداشته و از شبکه‌های اجتماعی استفاده نکرده است؛ شرایط جنگی هم نتوانسته او را از مسیر درس و هدفش دور کند.

این رتبه برتر کنکور، کتاب‌های درسی و آموزش مدرسه را در موفقیت خود مؤثر می‌داند و در کنار آن، استفاده از منابع آموزشی و کتاب‌های مؤسسات را نیز بخشی از مسیر آمادگی خود برای کنکور عنوان می‌کند. او همچنین با بهره‌مندی از حمایت آموزشی برخی مؤسسات، مسیر مطالعاتی خود را ادامه داده است.

پدر و مادر عرفان نیز از سال‌های همراهی با فرزندشان می‌گویند؛ حمایتی که به گفته آنها، بیشتر بر ایجاد آرامش، انگیزه و همراهی عاطفی استوار بوده است.

عرفان که متولد شیراز و اصالتاً اروندکناری است و در آبادان زندگی می‌کند، قصد دارد در صورت نهایی شدن انتخاب رشته، تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شیراز را آغاز کند؛ انتخابی که او را دوباره به شهر محل تولدش بازمی‌گرداند.

اما هدف عرفان تنها رسیدن به یک رتبه و ورود به دانشگاه نیست؛ او می‌گوید دوست دارد در آینده با تکیه بر دانش و توانایی‌هایش، برای مردم و کشورش مفید باشد و بخشی از توان خود را در مسیر خدمت به ایران به کار بگیرد.