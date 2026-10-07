به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرکل امور اجتماعی استانداری مازندران از تشکیل ۲۰ کارگروه محله‌محور در حوزه‌های فرهنگی، ورزشی، اجتماعی و رسانه‌ای در شهر‌های استان خبر داد و گفت: این کارگروه‌ها با هدف تقویت نشاط اجتماعی و ارائه خدمات فرهنگی و اجتماعی در سطح محلات تشکیل شده و فعالیت خواهند کرد.

فرید صمدایی افزود: فعالیت این کارگروه‌ها با تمرکز بر ظرفیت‌های محلی دنبال می‌شود و قرار است بخشی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی از طریق محلات و با مشارکت گروه‌های مختلف شهروندی اجرا شود.

وی با اشاره به اهمیت توجه به گروه‌های سنی مختلف، نوجوانی را یکی از مراحل حساس رشد اجتماعی دانست و گفت: خانواده‌ها و دستگاه‌های متولی در حوزه‌های آموزش‌و پرورش، آموزش عالی و ورزش باید برای ارتقاء توانمندی‌های فکری، تربیتی و ورزشی نوجوانان همکاری بیشتری داشته باشند.

صمدایی با تأکید بر ضرورت مشارکت دستگاه‌های مختلف در اجرای برنامه‌های اجتماعی گفت: هدف از اجرای برنامه‌های محله‌محور، افزایش مشارکت اجتماعی و فراخم شدن محیطی پویا و سالم برای شهروندان، به‌ویژه نوجوانان و جوانان است.