نمایشگاه تخصصی مبلمان، دکوراسیون و لوستر تا جمعه ۱۷ مهر در مجتمع تفریحی پردیس بابل ادامه دارد.

بابل، میزبان نمایشگاه مبلمان، دکوراسیون و لوستر

بابل، میزبان نمایشگاه مبلمان، دکوراسیون و لوستر

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیر نمایشگاه دکوراسیون در بابل گفت: بیش از ۴۰ غرفه‌دار، شامل تولیدکنندگانی از مازندران و سایر استان‌ها، در این رویداد حضور دارند و هدف اصلی آن، عرضه مستقیم محصولات به شهروندان و حذف واسطه‌ها اعلام شده است.

ابوفاضلی با بیان اینکه نمایشگاه مبلمان و دکوراسیون در مرکز نمایشگاهی جدید شهرستان بابل در جاده قدیم آمل به بابل برپاست افزود: یکی از ویژگی‌های این نمایشگاه، ارائه تخفیف‌های ویژه ۲۰ تا ۳۰ درصدی است که محصولات را در اختیار مشتری قرار می‌دهد.

ابوفاضلی با بیان اینکه حدود ۴۰ درصد از غرفه‌داران، از تولیدکنندگان بومی استان و ۶۰ درصد از سایر مناطق کشور هستند گفت: در این نمایشگاه تلاش شده است با فراهم کردن بستری مستقیم، امکان خرید محصولات را بدون واسطه برای مردم فراهم کنند.

این نمایشگاه تا جمعه ۱۷ مهر ادامه دارد.