دومین یادواره ملی و سراسری شهدای کارمند دفاع مقدس هشت ساله و جنگ تحمیلی دوم و سوم با حضور رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، برخی جانبازان، ایثارگران و خانواده‌های در مجتمع فرهنگی سیدالشهدا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، سید احمد موسوی، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، در مراسم دومین یادواره ملی و سراسری شهدای بنیاد شهید و امور ایثارگران، ضمن ادای احترام به روح پاک شهدا و خانواده‌های معزز آنان، بر جایگاه ویژه ایران در زمینه ایثارگری تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حفظ انسجام ملی در برهه حساس کنونی، گفت: «باید از همبستگی میان مردم و حاکمیت مراقبت کنیم و با تکیه بر اعتقادات و همبستگی ملی، از چالش‌های پیش رو سربلند عبور کنیم.» وی افزود: «رتبه روحیه ایثارگری و شهادت‌طلبی در ایران در سطح جهان بی‌نظیر است و این آمادگی بالای مردم، از سرمایه‌های اصلی کشور محسوب می‌شود.»

موسوی با خطاب قرار دادن خانواده‌های شهدا، بر جایگاه «خادم بودن» بنیاد در برابر آنان تأکید کرد و گفت: «وظیفه ما مراقبت یک‌صدا از آرمان‌های شهداست. تلاش ما بر این است که با تولید آثار هنری و اثربخش، جامعه را با آرمان‌های شهدا هم‌راستا کرده و به سمت ایجاد جامعه‌ای اخلاق‌محور، عدالت‌محور و توسعه‌محور حرکت دهیم.»

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران همچنین به برنامه‌های معیشتی و سلامت این بنیاد اشاره کرد و گفت: «با وجود محدودیت‌های بودجه‌ای، بودجه حوزه سلامت بنیاد از ۲۸ هزار میلیارد تومان در سال گذشته به ۵۱ هزار میلیارد تومان افزایش یافته است تا پاسخگوی نیازهای خانواده‌های ایثارگران باشیم.»