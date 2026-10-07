به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از پاریس؛ این تظاهرات، ۱۴ مهر ۱۴۰۵ (۶ اکتبر ۲۰۲۶)، در پی اعتراضات دانش آموزان به کمبود امکانات و تبعیض آموزشی برگزار شد.

وزارت کشور فرانسه می‌گوید، مجموع بازداشتی‌ها از آغاز اعتراض دانش آموزان تاکنون ۶۵۴۷ نفر است.

نخست وزیر فرانسه قرار است امشب در تلویزیون برای مردم این کشور درباره بحران‌های این کشور از جمله مشکلات دانش آموزان، گرانی سوخت، بحران کشاورزان و اوضاع مالی و اقتصادی توضیح بدهد.