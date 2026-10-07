الهام صفالو به مناسبت عملیات طوفان الاقصی و درباره شهید یحیی سنوار شعری سروده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، الهام صفالو به مناسبت عملیات طوفان الاقصی و درباره شهید یحیی سنوار شعری سروده است.

بخوان، قرآن بخوان، برخیز، چون پیغمبری دیگر!

خلیلی باش! وارد شو به آتش از دری دیگر!

شبیه نوح بشکن! پشت امواج مخالف را

نظر کن در دل موج بلا از منظری دیگر!

خدا با توست، چون موسی ز نیل قصه‌ات بگذر

بساز از نور بین تیرگی‌ها معبری دیگر

مسیحاوار هستت را میان شهر قسمت کن

به رغم روز-مرگی جان بدم بر پیکری دیگر

به یاد آور عطش را، کودکان را، سعی کن شاید

بجوشد چشمه‌ای از نو به پای هاجری دیگر

" الم نشرح لک صدرک " چو احمد با دلی روشن

بخوان! قرآن بخوان! برجا نماند کافری دیگر

دوباره آیه‌آیه خواند و روی مبل ساکت شد

خبر، پهباد، موشک، باز هم جنگاوری دیگر

چنان تکثیر شد مردی که پشت چفیه پنهان بود

ورق برگشت در غزه، به پا شد محشری دیگر

میان قلب ما هر روز یحیایی است می‌خواند

" زمین را زنده کن با عشق، چون پیغمبری دیگر "