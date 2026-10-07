اختلال موقت در پخش شبکه های سراسری و استانی

پخش شبکه‌های سراسری و استانی صداوسیمای مرکز کردستان در روز‌های ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مهرماه، ممکن است با اختلال یا قطعی موقت مواجه شود.