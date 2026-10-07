پخش شبکههای سراسری و استانی صداوسیمای مرکز کردستان در روزهای ۱۵، ۱۶ و ۱۷ مهرماه، ممکن است با اختلال یا قطعی موقت مواجه شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، براساس اعلام روابط عمومی صداوسیمای مرکز کردستان، با توجه به پدیده اعتدال پاییزی و تأثیر آن بر دریافت سیگنالهای ماهوارهای روز ۱۵ مهرماه در بازه زمانی ساعت ۱۳:۴۲ تا ۱۳:۵۰ و روزهای ۱۶ و ۱۷ مهرماه در بازه های ساعت ۰۹:۴۴ تا ۰۹:۵۸ و ساعت ۱۳:۴۲ تا ۱۳:۵۰ با اختلال یا قطعی موقت مواجه شود.
ضمن تشکر از همراهی و شکیبایی مخاطبان گرامی، از بروز هرگونه اختلال احتمالی پوزش میطلبیم.