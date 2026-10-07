وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی به مناسبت ۱۵ مهر روز ملی روستا و عشایر، گفت: حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در روستا‌ها و مناطق عشایری، شناسایی استعداد‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر آنان در عرصه فرهنگی کشور از جمله مسئولیت‌هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت دنبال می‌کند.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، متن پیام سیدعباس صالحی به شرح زیر است:

"ایران را نمی‌توان تنها در شهرها، بنا‌های تاریخی و مراکز فرهنگی آن خلاصه

کرد. بخش بزرگی از هویت این سرزمین در روستاها، ایل‌ها، مسیر کوچ عشایر شکل گرفته است که نسل به نسل، فرهنگ، زبان، هنر، آیین‌ها و سنت‌های ایرانی را در متن زندگی خود حفظکرده‌اند.

روستا‌ها و جامعه عشایری از مهم‌ترین کانون‌های تداوم فرهنگ ایرانی بوده‌اند.

مردمانی که در کنار نقش مؤثر خود در تولید و آبادانی، سهمی ماندگار در پاسداشت میراث فرهنگی و تمدنی وهویت ملی داشته‌اند. تاریخ ایران نیز گواه حضور آنان در دفاع از سرزمین و مرز‌های میهن است و این پیوند عمیق با

ایران عزیز، در مقاطع حساس سال‌های اخیربه به‌ویژه در جنگ ۴۰ روزه و رمضان نیز بار دیگر آشکار شده است.

امروز، نسل‌های تازه برای شناخت ریشه‌های هویتی خود بیش از گذشته به ارتباطی زنده با تاریخ و فرهنگ این سرزمین نیاز دارند. فرهنگ روستا و عشایر یکی از مهم‌ترین

سرچشمه‌های این شناخت است. سنت‌ها، روایت‌ها، گویش‌ها، موسیقی، صنایع‌دستی و شیوه‌های زیست بومی، صرفاً یادگار گذشته نیستند. این میراث، بخشی از سرمایه فرهنگی امروز و فردای ایران است و پاسداشت آن به حفظ بخشی از هویت ایرانی ـ اسلامی برای نسل‌های آینده یاری می‌رساند.

هنر می‌تواند این میراث زنده را به نسل امروز نزدیک‌تر کند. می‌تواند روایت‌های نهفته در زندگی روستایی و عشایری را به متن فرهنگ عمومی بیاورد و جلوه‌هایی کمتر دیده‌شده از تنوع و غنای فرهنگی ایران را پیش چشم جامعه قرار دهد. حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری در روستا‌ها و مناطق عشایری، شناسایی استعداد‌های بومی و فراهم‌کردن زمینه حضور گسترده‌تر آنان در عرصه فرهنگی کشور از جمله مسئولیت‌هایی است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با جدیت دنبال می‌کند.

پانزدهم مهرماه، روز روستا و عشایر را به همه مردمان شریف، پرتلاش و فرهنگ‌مدار روستا‌ها و عشایر ایران تبریک می‌گویم و برای آنان که با کار فرهنگی و حضور خود، بخشی از جان ایران را زنده نگه داشته‌اند، سربلندی و توفیق آرزو دارم. "