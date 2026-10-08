به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، محمدصداقتی جهرمی ومجتبی نقدی‌زادگان جهرمی از فعالان حوزه فناوری در رویداد منطقه‌ای بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی به عنوان برگزیدگان استان فارس در بخش «طراحان کسب‌وکار» برگزیده شدند.

رویداد منطقه‌ای شرق و جنوب بیستمین جشنواره ملی فن‌آفرینی شیخ بهایی با حضور فعالان و متخصصان زیست‌بوم فناوری از ۱۱ استان مناطق شرق و جنوب کشور به میزبانی پارک علم و فناوری خراسان رضوی شهر مشهد برپا شد.

این جشنواره با هدف شناسایی و تجلیل از برترین‌های دو بخش «طراحان کسب‌وکار» و «فن‌آفرینی و تجاری‌سازی فناوری» برپا شد.