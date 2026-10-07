به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران،مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران با بیان اینکه ظرفیت گرانول و کود خط فاین سایت مدرن پسماند بهشهر تا پایان سال پیش‌فروش شد گفت: ارزش افزوده زباله‌ها در مازندران می‌تواند زمینه تحول اقتصادی مهمی در مناطق مختلف باشد.

یداللهی از تداوم روند تولید و افزایش تقاضا برای محصولات سایت مدرن پسماند بهشهر خبر داد و افزود: ظرفیت تولید گرانول و کود خط فاین این مجموعه تا پایان سال جاری به‌طور کامل پیش‌فروش شده است. ‎

وی با اشاره به روند فعالیت مرکز بازیافت پسماند بهشهر افزود: این مجموعه با ظرفیت تولید روزانه حدود ۱۰ تن کود کمپوست، محصولات خود را در سه رده کیفی شامل گرانول، کود درجه یک و کود درجه دو تولید و عرضه می‌کند و روند تولید و فروش محصولات آن همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند مازندران افزود: گرانول نیز در صورت سفارش مشتری، با افزودن بنتونیت و گوگرد و با فرآیند گرانول‌سازی تولید می‌شود و این امکان به مجموعه اجازه می‌دهد محصول متناسب با نیاز و سفارش بازار را تولید و عرضه کند.

یداللهی گفت: فروش ثبت‌شده در این ماه به بیش از ۶۰۵ تن رسید که شامل ۲۴۷ تن کود درجه یک، ۳۴۱ تن کود درجه دو و بیش از ۱۶ تن گرانول بوده است.

مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند استان مازندران در ادامه به وضعیت تولید گرانول اشاره کرد و گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون ۳۹ تن گرانول در این مجموعه تولید و عرضه شده است.

یداللهی با اشاره به پیش‌فروش کامل ظرفیت تولید گرانول و کود خط فاین تا پایان سال افزود: این موضوع نشان‌دهنده استمرار تقاضا برای محصولات تولیدی مجموعه و برنامه‌ریزی بازار برای دریافت این محصولات است.